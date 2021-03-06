Bakan Selçuk'tan velilere önemli çağrı

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var."