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Akşener'in yüz ifadesi tartışma konusu oldu

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#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu#Millet İttifakı
Akşenerin yüz ifadesi tartışma konusu oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 23:46

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın son toplantısı sonrası 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, aday açıklanırken kameralara yansıyan yüz ifadesi dikkat çekti. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, konuya ilişkin CNN TÜRK ekranlarında yaptığı değerlendirmede, "Ben Meral Hanım'ın yüz ifadesine bakıyorum o el sallamadaki gönülsüzlüğüne bakıyorum şu metne bakıyorum ortada bir sorun var. Perşembe akşamı da yine Meral Hanım imza attı ertesi gün kriz çıktı. Bugün yine imza attı yarın kriz çıkmayacağının garantisi yok ki. Yüz ifadesi zaten her şeyi anlatıyor." diye konuştu. Öte yandan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise, 6'lı toplantının ardından Saadet Partisi'nde akşam yemeği verildiğini ancak Meral Akşener'in o yemeğe katılmadığını ifade etti.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı belirleme aşamasında yaşanan fikir ayrılıkları ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması sonrası Akşener, 6'lı masadan kalkmış ve liderler hafta sonu 5'li bir toplantı gerçekleştirmişti.

Bu gelişme sonrası Ankara kulislerinde hareketli saatler yaşandı. Bugün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti ve ziyaret sonrası İYİ Parti lideri Akşener masaya döndü. Bugün gerçekleşen toplantı sonrası ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıkladı.

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6lı Masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu6'lı Masa'nın adayı Kemal KılıçdaroğluHaberi görüntüle

YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

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Masada üç gündür yaşanan krizin ardından son anda masaya geri dönen Akşener'in, aday açıklanırken kameralara yansıyan yüz ifadesi dikkat çekti.

ZAFER ŞAHİN: YÜZ İFADESİ ZATEN HER ŞEYİ ANLATIYOR

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada, "Bugün şu konuşuluyordu, dendi ki Meral Akşener'in masaya dönme şartı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın icradan sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı yetkilileriyle ilan edilmesi. İYİ Parti bunun üzerine ikna oldu ve yeniden kumar masası dediği masaya oturdu. Ben Meral Hanım'ın yüz ifadesine bakıyorum o el sallamadaki gönülsüzlüğüne bakıyorum şu metne bakıyorum ortada bir sorun var. Bugün Ankara'da konuşulanlar sizin de kulağınıza geldi. Şu metinde yazan İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili bölüm sizce de sorun işaret etmiyorsa şuradan kalkıp gidelim. Perşembe akşamı da yine Meral Hanım imza attı ertesi gün kriz çıktı. Bugün yine imza attı yarın kriz çıkmayacağının garantisi yok ki. Yüz ifadesi zaten her şeyi anlatıyor. Geçen perşembe olanı biliyoruz." şeklinde konuştu.

 

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AKŞENER YEMEĞE KATILMADI

Öte yandan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise, toplantının ardından Saadet Partisi'nde akşam yemeği verildiğini ancak o yemeğe Meral Akşener'in katılmadığını söyledi. CNN Türk canlı yayınında toplantıda yaşananları aktaran Fırat, "Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki yemeğe kalmadı. Gerekçesini bilmiyorum ama diğer liderler yemeğe geçtiler, Meral Hanım parti binasından ayrıldı. Toplantının ardından yemeği beraber yediler ama o masada Akşener yoktu, erken ayrıldı." ifadelerini kullandı.

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#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu#Millet İttifakı

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