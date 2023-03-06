Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... 6'lı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Güncelleme Tarihi:

#6'Lı Masa#Aday#Toplantı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 20:52

Ankara'dan üst üste gelen son dakika haberleri, başta Millet İttifakı cephesinde olmakla birlikte Ankara kulislerinde hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. 6'lı Masa'nın bugünkü son toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

Son üç gün içinde; 6'lı Masa'daki adaylık tartışmaları, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan önce kalkıp daha sonra geri dönmesi, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının olağanüstü toplantıları derken son toplantı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Şu sıralarda ise parti genel merkezi önünde toplanan kalabalık eşliğinde Millet İttifakı ortak adayını açıklandı. İttifakın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde: 

Elbette içinde bulunduğumuz günler acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu adayımız. Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum. Kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU: BİZİM SOFRAMIZ BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN SOFRASIDIR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklama şu şekilde:

Çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim sayın Genel başkanlarıma teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Yunus Emre 'Bölüşürsek tok oluruz bölüşürsek yok oluruz' der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası komşusu açken tok yatmamaktır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun bile yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim sofrası zulmün sonra ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli neşeli günlere taşımaktır. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi uzlaşı ile yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin geçişi üzerinde de mutabık kaldık. 

Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı'nın kapısı ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. 85 milyon insanımızı selamlıyorum. Deprem felaketinin birinci ayı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#6'Lı Masa#Aday#Toplantı

BAKMADAN GEÇME!

Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem