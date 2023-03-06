Son dakika... 6'lı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu

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Son üç gün içinde; 6'lı Masa'daki adaylık tartışmaları, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan önce kalkıp daha sonra geri dönmesi, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının olağanüstü toplantıları derken son toplantı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Şu sıralarda ise parti genel merkezi önünde toplanan kalabalık eşliğinde Millet İttifakı ortak adayını açıklandı. İttifakın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

Elbette içinde bulunduğumuz günler acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu adayımız. Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum. Kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum.

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KILIÇDAROĞLU: BİZİM SOFRAMIZ BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN SOFRASIDIR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklama şu şekilde:

Çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim sayın Genel başkanlarıma teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Yunus Emre 'Bölüşürsek tok oluruz bölüşürsek yok oluruz' der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası komşusu açken tok yatmamaktır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun bile yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim sofrası zulmün sonra ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli neşeli günlere taşımaktır. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi uzlaşı ile yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin geçişi üzerinde de mutabık kaldık.

Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı'nın kapısı ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. 85 milyon insanımızı selamlıyorum. Deprem felaketinin birinci ayı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız.