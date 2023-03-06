Dünyanın gözü Ankara'da... ABD basınından çarpıcı analiz! Muhalefet fırsatı kaçırdı mı?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklama ile muhalefet cephesinde meydana gelen çatlak Türkiye'de olduğu kadar Dünya basınında da kendine geniş yer bulmaya devam ediyor.

Yaptığı açıklama ile masayı terk eden Akşener bugün gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından masaya geri döndü.

Akşener'in kararı ile Dünya basını gözünü bir kez daha Ankara'ya çevirdi.

Uluslararası haber ajansı AP bu gelişmeyi 'Türk partileri Erdoğan'a karşı ittifakı kurtarmak için acele ediyor' başlığı ile abonelerine servis etti.

'KARGAŞA İÇİNDE KALAN İTTİFAKI KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR'

AP haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Muhalefet siyasileri Pazartesi günü, Mayıs ayında yapılması planlanan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyacak adayın belirlenmesi konusundaki anlaşmazlığın ardından kargaşa içinde kalan bir ittifakı kurtarmaya çalışıyor.'

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Washington Post, haberinde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener ile görüştüğü bilgisine yer verdi.

ABD merkezli gazete Akşener'in CHP'de 13 yıldır seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu yerine belediye başkanlarından birini desteklediği vurgulandı.

Voice of America (Amerika'nın Sesi) 'İYİ Parti Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarına Başkan Yardımcılığı İstiyor' dedi.

Haberde Akşener'in bu teklifinin kabul edilmesinin muhalefet bloğunu yeniden bir araya gelmesini sağlayabileceğinin altı çizildi.

Yunan Kathimerini gazetesi Ankara'daki gelişmeyi 'Türk muhalefeti bloğu yeniden birleştirebilecek anlaşmayı kabul etti' başlığı ile okurlarına sundu.

Bir başka Yunan gazetesi Protothema Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması koşulu ile ittifaka döneceğini yazdı. Aynı haberde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu teklife olumlu yaklaştığı bilgisine yer verildi.

Haberde CHP'li üst düzey bir yetkilinin İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmaları yönündeki teklifin kabul edildiğini bilgisini paylaştığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya geri döndü Haberi görüntüle

'MUHALEFET FIRSATI KAÇIRDI'

ABC News 'Kilit Türk siyasetçi Erdoğan'a karşı ittifaka yeniden katıldı' başlıklı haberinde Maplecroft'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Analisti Hamish Kinnear'ın şu yoruma yer verdi;

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'Muhalefet ittifakının zamanı daralıyor ve Şubat ayındaki yıkıcı depremin ardından Erdoğan'a karşı muhalefeti pekiştirmek için altın bir fırsatı şimdiden kaçırdılar.'

France 24 bu gelişmeyi 'Türkiye'nin parçalanmış muhalefeti seçimler öncesinde yeniden birleşmeye çalışıyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde 'Türkiye'nin çekişen muhalefet liderleri, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varmak için son bir girişimde bulunmak üzere Pazartesi günü bir araya geldi' ifadesine yer verildi.