Akar’dan kimyasal silah tepkisi: PKK çöküyor o yüzden çamur atıyor

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik “kimyasal silah” iddiasının hatırlatılması üzerine sert bir dille tepki gösterdi. “TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil” diyen Akar, şunları söyledi:

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NE İNSANİ NE HUKUKİ...

“Aslında maksatları, niyetleri ortada; Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. TSK’nın başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurtdışında bir algı oluşturmaya yönelik ‘çamur at izi kalsın’ anlayışından hareketle ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde uygulamalar yapıyoruz. Bu iddia değil, son derece alçakça bir iftira.”

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TSK DÜNYANIN EN DUYARLI ORDUSU



“Operasyonlarında Mehmetçik sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler.”

EXPO’DA KONSEPT İNSANSIZ SAVAŞ



İstanbul’da SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını açtı. Ana konseptin insansız savaş olduğu fuar, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda Türkiye’de ilk olan geleceğin insansız savaş konsepti için üretilmiş “Sarbot” isimli robot silahı da tanıtıldı. Sarbot’un tanıtımını yapan Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyıldız, “Üzerine istediğimiz kalibredeki silahı monte edebiliriz” dedi.

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