Arsa devletten sosyal konut özel sektörden

Ülke genelinde dar ve orta gelirlinin konuta rahat ulaşması, fahiş fiyat ve kira artışının dizginlenmesi için önemli adımlar peş peşe atılıyor. Dün, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ilk temeller atıldı. Bu kapsamda iki yılda 250 bin konut ve 1 milyon konut arsası vatandaşa sunulacak. Özel sektör ise konut sorunun gündemde olduğu bu dönemde yeni bir model önerisi sundu. Sektörün önde gelen firmaları, kamunun bedelsiz arsa tahsis etmesi halinde ‘kiralık sosyal konut’ inşa etmeyi planlıyor. Kiraların da 2 kişinin çalıştığı bir hanede, harcanabilir hane gelirinin yüzde 30’una denk olması planlanıyor. Yeni model, dün 17’ncisi düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde açıklandı.

ARSA ENGELİ

‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ mottosuyla gerçekleştirilen zirvede bir araya geldiğimiz GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, kiralık sosyal konut önerileri konusunda bilgi verdi. Dernek olarak ‘Erişilebilir Konut Komitesi’ kurduklarını belirten Kalyoncu, “Sektörde çok net görebildiğimiz bir rakam var, o da ruhsat sayıları. Normalin yüzde 30’una düştüğünü gördük. Bu noktada üretmemiz gerektiğini, üretmenin önündeki engelleri bertaraf etmemiz gerektiğini dile getirdik. Gayrimenkul geliştirmede maliyetin yarısını arsa oluşturuyor. Arsanın yüzde 50 olduğu bir denklemde biz şu anda tıkanmış durumdayız” dedi.

KAMUYA SUNULDU

Modelde geliştirme sürecinde yüzde 50 olan arsa payını sıfıra indirdiklerini söyleyen Kalyoncu, şöyle konuştu: “Böylece maliyeti yarıya indiriyoruz. Fonlama, konut kredisi tarafından oluşturulması gereken kaynak maliyetini yarıya indiriyoruz. Bu ancak devletin arsalarını bu maksatla değerlendirme kararı almasıyla mümkün. Bu modeli mart ayında ilgili bakanlıklara ve kurumlara sunduk. Herkes için yeni bir model. Türkiye’de hiçbir gayrimenkul geliştiricisi kiralama maksatıyla konut geliştirmiyor. Kiralamanın yıllık ya da 3-5 yıllık değil uzun vadeli kontratlarla yapılmasını öneriyoruz. Kamu-özel işbirliği modeli geliştirilirse, devlet yıllık bir kira tarifesi yayınlayabilir.” Firmalar için yatırımların geri dönüşünün 15 yılı bulacağını ifade eden Kalyoncu, “Tabi bu vadelerde bir kredi imkânı sunulması gerekir” şeklinde konuştu.

‘3 YILDA 500 BİN KONUT ÜRETEBİLİRİZ’

Yeni model başlarsa konutların 1 ila 1.5 yıl içinde inşa edilebileceğini ifade eden Kalyoncu, “3’üncü yılına gelindiğinde bu modelde 100 bin, 300 bin, hatta 500 bin konut üretilebilir. Ancak arsa bulmak önemli” dedi. Kiraların harcanabilir hane gelirinin yüzde 30’u kadar olacağını kaydeden Kalyoncu, “Çalışan 2 kişi üzerinden bir model geliştirdik, o gelirin yüzde 30’u olacak. Örneğin 3+1 daire 4 bin lira gibi” diye konuştu.

HÜRRİYET GYODER İŞBİRLİĞİ

Zirvede ayrıca, bugüne kadar Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen ve 2023 yılında Hürriyet ve GYODER işbirliği ile ‘GYODER Sign of the City Awards’ olarak gerçekleşecek, en iyi tasarım ve tasarımcılara verilecek ödül töreninin işbirliği süreci de açıklandı. Mehmet Kalyoncu, “Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen Sign of the City Awards’u bundan sonra GYODER Sign of the City Awards olarak Hürriyet ile işbirliği halinde gerçekleştirdiğimiz bilgisini sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

GAYRİMENKULDE TEKNOLOJİ DÖNEMİ

Zirvede açıklanan yeni projelerden birisi de GYODER ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘GYODER Start Up House&PropTech Hub’ oldu. Proptech pazarını desteklemek, sınır ötesi işbirlikleri ile büyütmek ve finansmana erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen proje, gayrimenkul sektörünün teknoloji katma değerini ortaya çıkaracak. GYODER ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği ile şehirlerin geleceği açısından önemli bir sivil inisiyatifi de yakında hayata geçireceğini duyurdu.