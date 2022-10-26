Hayat kurtaracak öneriler

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Hem araç sürücülerine hem de scooter kullanıcılarına uyarılarda bulunan Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu ise şunları söyledi:

TERS ÇİZGİ YAPILMALI

- Scooter’lar için özellikle trafiğin aktığı noktalarda belediye ve karayolları mutlaka ters çizgi uygulaması yapmalı. Bir taraf gelirken bir taraf gidecek. Scooter’lar akan trafiği görecek. Sağ trafik olduğumuz için, scooter’ların soldan gitmesi gerekiyor ki gelen aracı görsün ve kendini güvence altına alsın. Scooter’larda ayna ve sinyal yok. Ekipmanlar da yok. Ne kadar giysi olursa olsun, arkadaki sürücü bir anlık harekete bakıyor. Genelde scooter’lar bir anda mazgaldan kaçayım, bir şeyin üstünden geçmeyeyim istiyor. Bu hareketi yaptığı anda görmediği, arkadan gelen aracın önüne çıkmış oluyor.

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BOYALI YOL OLMALI

- Karayollarının acil durum rengi turuncu olduğu için bu güzergâhların turuncuyla boyanıp scooter’lara en az 1 metrelik bir bölge ayarlamaları gerekiyor ki insanlar burada akışı sağlasınlar.

KIŞ AYLARINA DİKKAT

- Kış mevsimi de geliyor. Bu aracın nasıl bir fren sistemi var, scooter’ın lastikleri asfalta uygun değil. Scooter’ların daha koruyucu yerlerde kullanılması gerektiği karara bağlanması lazım. Araçlardan biri gidip arkadakini görmüyorsa, tehlike daha da artacaktır.

SCOOTER’IN ADI ÇIKTI

Lisanslı bisiklet sürücüsü olan Hakan Türkmen ise şunları söyledi:

“Bisiklet devam ediyor ama scooter arabam olduğu halde son derece kolaylık sağladığı için kullanıyorum. Scooter kazalarında ölümler oldu. Scooter Türkiye’ye geldiğinde bir kanun çıksaydı, plakası kayıt altına alınsaydı çok daha iyi olurdu. Bisiklet ve scooter yollarında motosikletler geziyor. Scooter’ın adı çıktı ama sağa ve sola dönecekler bisiklet ve scooter’lara dikkat etmeden dönüyorlar.”