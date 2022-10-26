Türkiye’ye terör örgütleriyle mücadele taahhüdü! İsveç: Tüm şartları yerine getireceğiz

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde yeni merkez sağ hükümetin Türkiye ile NATO’ya katılım anlaşması kapsamındaki tüm şartları yerine getireceğini söyledi. Amerikan Associated Press’e (AP) konuşan Billström, yeni hükümetin Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili endişelerini paylaştığını aktararak, “PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta bulunmayacak” dedi.

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ÜÇLÜ MUTABAKAT

Billström, “Terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız” dedi. Her şeyin yasal olarak güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Billström, “Üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir” diye konuştu.

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‘FEMİNİST’ DIŞ POLİTİKA

Yeni hükümetin, bir önceki hükümetin 2014’te kurduğu ‘feminist dış politika’dan vazgeçeceğini kaydeden Billström, “Kadınlar ve erkekler arasındaki eşit hakların önemli olduğuna inanıyoruz, ancak ‘feminist dış politika’ ifadesini kullanmak, bazen ilgiyi asıl önemli olandan uzaklaştırdığınız anlamına geliyor. Asıl içerikten çok etikete önem vermiş oluyorsunuz” dedi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya dahil olmama politikalarını değiştirmişti. NATO üyesi Türkiye, Stockholm ve Helsinki’nin NATO’ya katılma girişimini, iki ülkenin - özellikle İsveç - PKK üyeleri ve bağlantılı gruplar için güvenli bir sığınak haline geldiği endişeleri nedeniyle durdurmuştu.

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TÜRKİYE’NİN TALEPLERİ

Hazirandaki NATO Zirvesi’nde İsveç’te o dönem iktidarda olan merkez sol hükümet ve Finlandiya hükümeti, Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Buna göre İsveç ve Finlandiya, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK’nın kolu YPG’ye desteği kesip, 2019’da Suriye’ye operasyon nedeniyle Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu da kaldırmayı taahhüt etmişti. Bu iki ülke, Ankara’nın talep ettiği terör şüphelilerini de Türkiye’ye iade edecekti. Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında da Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine vetosunu kaldıracaktı. İsveç’te 11 Eylül’de yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen merkez sağ hükümet, Türkiye’nin taleplerini karşılama konusunda daha kararlı bir tutum sergilemişti.

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PKK EYLEMLERİNİN ADRESİ

İsveç’te resmi olmayan rakamlara göre 1980’lerden itibaren Irak, İran ve Türkiye’den göç eden yaklaşık 100 bin Kürt kökenli yaşıyor. Kürt kökenli nüfusun bir kısmı ise terör örgütü PKK/YPG’ye yakın duruyor. İfade özgürlüğü ve kültürel haklar adı altında İsveç, yakın zamana kadar sık sık örgüt yandaşlarının eylemlerine göz yumuyordu.

‘YENİ HÜKÜMETİN AVANTAJLARI VAR’

İsveç’teki Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin, yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerde önceki Sosyal Demokrat hükümete göre bir avantajı olabileceğini çünkü İsveç’teki Kürt diyasporasıyla aynı bağlantılara sahip olmadığını söyledi. Bununla birlikte Levin, İsveç’teki yetkililer ve mahkemelerin bağımsızlığının ve uluslararası hukukun “mümkün olanın sınırlarını belirlediğini” de sözlerine ekledi.

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İKİNCİ GÖRÜŞME FİNLANDİYA İLE YAPILDI

TÜRKİYE, NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya ile yapılan üçlü mutabakat kapsamında FETÖ ve PKK’lıların da yer aldığı terörist listesinde bulunanların iadesine ilişkin ikinci teknik görüşmeyi İsveç’ten sonra dün Finlandiya ile yaptı. 5-6 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret eden İsveç heyetinden sonra Adalet Bakanlığı’nda dün Finlandiya heyeti ile görüşüldü. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. Finlandiya heyeti yetkililerine, “Mutabakata uyun. Teröristleri iade edin. YPG/PKK ve FETÖ’ye destek sağlamayın” denildi. Türkiye’nin şu ana kadar İsveç’ten terör suçlarına ilişkin 27 iade talebi var. 9’u PKK, 3’ü FETÖ/PDY ve 5 diğer terör örgütü ile ilgili talep reddedilirken, FETÖ/PDY’den 7 talebin derdest ve süreci devam ediyor. PKK’lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak’ın iadelerini reddeden ve bu kişilere vatandaşlık veren İsveç, FETÖ’nün ‘istişare heyeti’ denilen kurul üyelerinden sözde ‘İsrail imamı’ Harun Tokak ile kapatılan Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’in aralarında olduğu FETÖ mensuplarının iade talebine yanıt vermemişti. (Oya ARMUTÇU / ANKARA)