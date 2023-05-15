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AK Parti milletvekili adayına saldırı: İYİ Parti görevlilerini kınıyorum

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#Çiğdem Erdoğan Atabek#AK Parti#Milletvekili
AK Parti milletvekili adayına saldırı: İYİ Parti görevlilerini kınıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 11:43

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu’nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı. Atabek sosyal medya hesabından "Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm" mesajını paylaştı.

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 AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, sosyal medya hesabından Serdivan Fatma Özkan İlkokulu’nda oyunu kullanırken İYİ Partililerin saldırısına uğradığını iddia etti.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Atabek oyunu kullandıktan sonra okul içinde görevli bulunan sandık görevlilerini selamlarken, İYİ Parti'nin sandık görevlileri engel olmaya çalıştı. Atabek'e sözlü saldırıda bulunanlar ile Atabek'in yanında bulunanlar arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

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Kalabalığın arasından güçlükle çıkartılan Atabek herhangi bir darbe almadan güçlükle aracına ulaştı. Olay sonrasında AK Parti görevlilerinin talebi üzerine tutanak tutuldu.

YSK’nın genelgesine göre Milletvekilleri ve Milletvekili Adaylarının sandıkları gezebileceği bilinirken İYİ Partililerin olay çıkartması tepkiye neden oldu.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM: İYİ PARTİ GÖREVLİLERİNİ KINIYORUM

Atabek, "Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum" mesajını paylaştı.

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#Çiğdem Erdoğan Atabek#AK Parti#Milletvekili

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