Çoğunluk yine Cumhur’da

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MHP VE YENİDEN REFAH’TAN ANKETLERE TERS KÖŞE

Anket şirketlerinin baraj altında gösterdiği, MHP’nin mevcut milletvekili sayısını arttırması, Yeniden Refah Partisi’nin de hiç görünmemesine rağmen milletvekili çıkarması seçimlerin sürprizi oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, yüzde 11.1 oranında oy alarak 49 milletvekili kazanan MHP, son verilere göre 10.79’luk oy yüzdesiyle 52 milletvekilinin sahibi oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, 5 milyon 506 bin seçmen MHP için sandığa giderken, dün saat 22.30 civarı verilere göre, 4 milyon 564 bin 34 seçmen MHP’yi destekledi. Partide 15 kişilik Başkanlık Divanı’ndan bir fire verildi. Sadece İzmir birinci bölgeden aday gösterilen Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan seçilemedi. Genel Başkan Devlet Bahçeli ise yüzde 29.06 oranında oy alarak Osmaniye’den seçildi. MHP Lideri, 24 Haziran 2018’de ise memleketinde seçmenin yüzde 31.69’unun oyunu almıştı. MHP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Antalya’da, Kahramanmaraş’ta bir olan milletvekili sayısını ikiye çıkardı. Milletvekili çıkaramadığı Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde ve Kilis’ten de adaylarını Meclise göndermeyi başardı. Partinin İstanbul’da sekiz olan milletvekili sayısı beşe, Ankara’da beş olan vekil sayısı ise üçe indi.

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DESTİCİ SEÇİLEMEDİ

Cumhur İttifakı’nda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) kendi listesiyle seçime girerken, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan BBP Genel Başkan Mustafa Destici dün saat 23.30 itibarıyla vekil seçilemedi.

Saat 23.30 itibarıyla Meclis’te AK Parti, MHP ve Yeniden Refah’ın oluşturduğu Cumhur İttifakı önde görünüyordu. Cumhur’un 326 milletvekili çıkarması bekleniyor. CHP, İYİ Parti, DEVA, SP, Gelecek ve DP’nin oluşturduğu Millet İttifakı ise 212 milletvekili çıkarıyor.

EN ÇOK MİLLETVEKİLİ AK PARTİ’DE

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Saat 23.30’daki sonuçlara göre AK Parti 269, MHP 52, Yeniden Refah Partisi 5 sandalyenin sahibi olacak. AK Parti listelerinden seçime giren 3 HÜDA PAR’lı ile 1 DSP’li de milletvekili seçildi. Meclis’te ittifak olarak çoğunluğu elde etmesine rağmen AK Parti, geçen seçime göre 30 milletvekili kaybetti. MHP vekil sayısını 2 artırdı. Yeniden Refah 2.83 oy oranıyla 5 sandalye kazandı.

MECLİS’TE 14 PARTİ YER ALACAK

Millet İttifakı 212 milletvekili çıkarıyor. DEVA, SP, Gelecek ve DP ile ortak liste hazırlayan CHP, 168 milletvekili kazanıyor. İttifak ortağı partilerin vekillerinin kendi partilerine dönmesiyle CHP’nin sandalye sayısının geçen dönemki sayı olan 146’nın da altına düşmesi bekleniyor. İYİ Parti kendi logosuyla seçime girdiği yerlerde 44 milletvekili çıkarıyor. Bu dönem Meclis’te 14 parti yer alacak.