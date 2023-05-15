AK Parti’nin vekil sayısı nerede arttı, nerede azaldı

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Henüz kesinleşmemekle birlikte dün gece 23.30 itibariyle Cumhur İttifakı’nın 326 milletvekili çıkarması bekleniyor. Bu sonuçlara göre AK Parti 269, MHP 52, Yeniden Refah Partisi de 5 sandalyenin sahibi olacak. Ancak, AK Parti listelerinden seçimlere giren 3 HÜDA PAR’lı ile 1 DSP’linin de yeni yasama döneminde kendi partilerine geçmeleri bekleniyor.

CUMHUR İTTİFAKI

AK PARTİ: %35.47

MHP: %10.14

YENİDEN REFAH PARTİSİ: % 1.01

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: % 2.86

YENİDEN REFAH’A 5 SANDALYE

AK Parti geçen dönem Meclis’e 295 milletvekili ile gelmişti. Meclis’te ittifak olarak çoğunluğu elde etmesine karşın AK Parti, geçen seçime göre milletvekili sayısında toplamda 30 milletvekili kaybı yaşamış olacak. MHP vekil sayısını 3 artırırken, Yeniden Refah Partisi ise 5 sandalyeyle Meclis’in yeni üyesi oldu.

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MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK

Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu almasıyla beraber Meclis başkanlığının yanı sıra komisyon başkanlıkları da yine AK Parti ve MHP’nin seçtiği isimlerden oluşacak. Meclis Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ismi öne çıkıyor. Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki sayısal çoğunluğu vekil yapılan bakanlardan bazılarının eski görevlerine dönüşlerine olanak sağlamış oluyor.

AĞIR TOPLAR MECLİS’TE

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin İstanbul’dan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana’dan milletvekili seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Mustafa Şen Trabzon’dan ile Ömer İleri Ankara’dan ilk kez vekil olurken, Efkan Ala Bursa’dan, Çiğdem Karaaslan Samsun’dan ve Belgin Uygur da Balıkesir’den milletvekili oldu.

Yurt geneline nefes nefese bir yarışa sahne olan seçimlerde oy sayımı gece yarısına kadar devam etti.

3 HÜDA PAR’LI VEKİL OLDU

AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep’ten, GİK üyesi Faruk Dinç Mersin 4. sıradan aday yapıldı. Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise Batman’dan milletvekili seçilemedi. Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul’dan milletvekili oldu.

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MHP VE YENİDEN REFAH’TAN ANKETLERE TERS KÖŞE

Anket şirketlerinin baraj altında gösterdiği, MHP’nin mevcut milletvekili sayısını arttırması, Yeniden Refah Partisi’nin de hiç görünmemesine rağmenmilletvekili çıkarması ise seçimlerin sürprizi oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, yüzde 11.1 oranında oy alarak 49 milletvekili kazanan MHP, son verilere göre 10.79’luk oy yüzdesiyle 52 milletvekilinin sahibi oldu.

ERBAKAN’DAN AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul 1. bölge listesinden seçime giren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gece yarısı parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “21 sene aradan sonra Yeniden Refah Partimizi yeniden Meclis’e kazandıran milletimize teşekkür ediyorum. Tarihi adımın atılmasına katkı sağladılar” dedi. Erbakan ayrıca, seçimlerin ikinci tura kaldığını söyleyerek, “Şu ana kadar ulaşan seçim sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı görülmektedir. Cumhur İttifakımızın avantajlı durumda olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferi ile sonuçlanacağına inancımız tamdır. İnşallah 2 hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferini hep beraber kutlayacağız” diye konuştu.

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DESTİCİ SEÇİLEMEDİ

Cumhur İttifakı’nda yer a Büyük Birlik Partisi (BBP) kendi listesiyle seçime girerken, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan BBP Genel Başkan Mustafa Destici dün saat 23.30 itibarıyla gelen verilere göre vekil seçilemedi.

YAPICIOĞLU MECLİS’TE

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan milletvekili seçildi.