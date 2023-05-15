Deprem bölgesi Erdoğan dedi

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Oyların yüzde 80’inin sayıldığı gece saat 22.00 sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’ta yüzde 71, Hatay’da yüzde 51, Malatya’da yüzde 69, Adıyaman’da yüzde 66 civarında oy aldı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu şehirlerden en yüksek oyu yüzde 45 ile Hatay’da aldı. CHP Lideri’ne diğer üç şehirde verilen oylar yüzde 23 ila yüzde 30 arasında gerçekleşti.

CHP BİR VEKİL ARTTIRDI

AK Parti’nin Kahramanmaraş’ta 2018’e göre 10 puan civarında kayıp yaşadığı görülüyor. Bunun sonucunda AK Parti’nin 6 olan milletvekili sayısı 5’e düştü. MHP bu şehirde yüzde 16 civarındaki oyunu ve 1 sandalyesini korudu. CHP ise 2018’e göre oyunu 7 puan civarında artırarak milletvekili sayısını 2’ye çıkardı. İki depremin merkez üssü olan şehirde Cumhur İttifakı 8 sandalyenin 5’ini aldı.

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Deprem bölgesindeki illerde en düşük katılım yüzde 80 civarıyla Adıyaman’da gerçekleşti. En yüksek katılım ise yüzde 84’le Kahramanmaraş’ta oldu. Hatay’da 5 yıl önceki oyunu koruyan AK Parti yine 5, MHP de 1 milletvekili çıkardı. Malatya’daki sandalye dağılımında değişim olmadı. Malatya’da AK Parti 4 sandalyesini korurken, 2018’de olduğu gibi CHP ve MHP 1’er milletvekili kazandı.

PARTİSİYLE 30 PUAN FARK

Depremin ağır etkilediği illerden Osmaniye’de Erdoğan yüzde 62 oy alırken, partisi de yüzde 32 civarında oyla yine 2 milletvekili çıkarmayı başardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketinde yüzde 30’a yaklaşan oranla seçilirken, CHP de Osmaniye’den 1 sandalye çıkardı. AK Parti, Gaziantep’te 6 puan civarında oy kaybına karşın milletvekili kaybetmedi. AK Parti, oyundaki düşüşe karşın 5 yıl önce olduğu gibi 8 milletvekili kazanırken, MHP bir sandalye kaybederek tek milletvekiline düştü. CHP ise Gaziantep’te 2018’de yüzde 15 olan oyunu 5 puan civarında artırdı ve 2 olan milletvekili sayısını 3’e çıkardı.

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Malatya’da bazı depremzede seçmenler, hasarsız kurumlarda sandığa giderken, bazı depremzedeler ise YSK tarafından kurulan konteynerlerde oylarını kullandı.

CAN ATALAY MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Erdoğan’ın, Hatay’ın 15 ilçesinin 12’sinde yarışı önde bitirdiği görünüyor. Kılıçdaroğlu ise Arsuz, Samandağ ve Defne ilçelerinde ipi göğüsledi. Deprem öncesindeki göç nedeniyle de seçmen sayısı azalan Hatay’ın milletvekili sayısı 14’ten 11’e düşmüştü. AK Parti yüzde 36 civarında oyla 11 sandalyenin 5’ini alırken, yüzde 26 civarında oyla CHP 3 milletvekili kazandı. MHP ve İYİ Parti’nin 1’er sandalyesinin yanı sıra Gezi davasından Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) listesinden seçildi. Atalay’ın Meclis’teki yemin töreninden önce mahkeme kararıyla tahliye edilmesi bekleniyor.

İTTİFAKLAR ARASINDAKİ FARK BÜYÜK

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Depremin merkez üssünde Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 70’e yaklaştı. Millet İttifakı ise yüzde 24 civarında oy aldı. Erdoğan, bu şehirde yüzde 71 civarındaki oyla rakiplerine büyük fark attı. Kılıçdaroğlu’nun oyları yüzde 23’ü bulurken, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan da yüzde 5.5 civarında oy aldı. Erdoğan, daha fazla sayıda rakiple yarıştığı 2018 seçiminde Kahramanmaraş’tan yüzde 74 oy almıştı. 2018 seçiminde bu şehirde Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener yüzde 8.47, Temel Karamollaoğlu yüzde 1.08 oy almıştı. Kılıçdaroğlu ise dün yüzde 22 civarında oy aldı. 2018’de Muharrem İnce’nin oyu yüzde 14.94 olmuştu.

AK PARTİ KENTTEKİ GÜCÜNÜ KORUDU

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Erdoğan’ın, Adıyaman’da 2018’deki oy oranını koruduğu görüldü. 2018’de bu şehirden yüzde 67.41 oy alan Erdoğan, dünkü seçimde yüzde 66.5 oranına ulaştı. Kılıçdaroğlu yüzde 31’e yaklaşırken, Sinan Oğan da yüzde 2.1 oy aldı. 2018 seçiminde Adıyaman’da Muharrem İnce yüzde 20.45, Meral Akşener ise yüzde 3.41 oy almıştı. 2018’de yüzde 55 oranıyla 4 milletvekili çıkaran AK Parti, dün de yüzde 54’e yaklaşan oyla yine 4 milletvekili çıkardı. CHP 2018’de yüzde 12 civarında olan oyunu 6 puan artırarak 1 sandalyesini korumayı başardı. Yeşil Sol Parti yüzde 12’ye yaklaşan oyuna karşın milletvekili çıkaramadı.