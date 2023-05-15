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Son dakika: YSK Başkanı son durumu açıkladı... Sandıkların yüzde 99,4'ü açıldı: İşte oy oranları

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#Secim2023#Ankara#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 10:03

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 'Sayın Erdoğan yüzde 49,40; Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sinan Oğan yüzde 5,2; İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir.' dedi.

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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 99.4'ü açıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener'in seçimde son durum hakkındaki açıklamaları ise şöyle:

Değerli basın mensupları günaydın. 9.45 itibariyle sistemimize gelen verileri paylaşmak istiyorum. Yurtiçi sandık oranımız 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk bir oranımız var. Yurtiçinde açılmayan sandık sayımız 27'dir. Yurtdışında 1529 açılmayan sandık var. Açılma oranı ise yüzde 84.06'dır. 9.45 itibariyle Sayın Erdoğan 49,4 oy oranına sahiptir. Sayın Kılıçdaroğlu 44,9 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika: YSK Başkanı son durumu açıkladı... Sandıkların yüzde 99,4ü açıldı: İşte oy oranları

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