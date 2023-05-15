TBMM'de 28. dönem: Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'te yer alacak 600 vekil belli oldu

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Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. Meclise giren isimler belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin (14 Mayıs 2023) resmi olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte il il, parti parti Meclis'te yer alacak 600 isim...

ADANA

ÖMER ÇELİK / AK PARTİ

AHMET ZENBİLCİ / AK PARTİ

SUNAY KARAMIK / AK PARTİ

ABDULLAH DOĞRU / AK PARTİ

FARUK AYTEK / AK PARTİ

ORHAN SÜMER / CHP

MÜZEYYEN ŞEVKİN / CHP

BURHANETTİN BULUT/ CHP

SADULLAH KISACIK / CHP

AYHAN BARUT CHP

MUHARREM VARLI / MHP

AYŞE SİBEL ERSOY / MHP



AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ / İYİ PARTİ

BİLAL BİLİCİ / İYİ PARTİ

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ / YEŞİL SOL PARTİ

ADIYAMAN

RESUL KURT / AK PARTİ

İSHAK ŞAN / AK PARTİ

MUSTAFA ALKAYIŞ / AK PARTİ

HÜSEYİN ÖZHAN / AK PARTİ

ABDURRAHMAN TUTDERE / CHP

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AFYONKARAHİSAR

ALİ ÖZKAYA / AK PARTİ

İBRAHİM YURDUNUSEVEN / AK PARTİ

HASAN ARSLAN / AK PARTİ

BURCU KÖKSAL / CHP

MEHMET TAYTAK / MHP

HAKAN ŞEREF OLGUN / İYİ PARTİ

AĞRI

RUKEN KİLERCİ / AK PARTİ

SIRRI SAKIK / YEŞİL SOL PARTİ

NEJLA DEMİR / YEŞİL SOL PARTİ

HEVAL BOZDAĞ / YEŞİL SOL PARTİ

AKSARAY

CENGİZ AYDOĞDU / AK PARTİ

HÜSEYİN ALTINSOY / AK PARTİ

RAMAZAN KAŞLI / MHP

TURAN YALDIR / İYİ PARTİ

AMASYA

HALUK İPEK / AK PARTİ

HASAN ÇİLEZ / AK PARTİ

REŞAT KARAGÖZ / CHP

ANKARA 1. BÖLGE

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ

JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ

MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ

ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ

GAMZE TAŞÇIER / CHP

DENİZ DEMİR / CHP

ONUR KONURALP / CHP

SADULLAH ERGİN / CHP

MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP

ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP

MEVLÜT KARAKAYA / MHP

KORAY AYDIN / İYİ PARTİ

AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ

ANKARA 2. BÖLGE

VEDAT BİLGİN / AK PARTİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM / AK PARTİ

ORHAN YEGİN / AK PARTİ

ZEYNEP YILDIZ / AK PARTİ

OSMAN GÖKÇEK / AK PARTİ

KURTCAN ÇELEBİ / AK PARTİ

MURAT EMİR / CHP

İDRİS ŞAHİN / CHP

SEMRA DİNÇER / CHP

SADİR DURMAZ / MHP

ADNAN BEKER / İYİ PARTİ

ANKARA 3. BÖLGE

FUAT OKTAY / AK PARTİ

LEYLA ŞAHİN USTA / AK PARTİ

ÖMER İLERİ / AK PARTİ

ASUMAN ERDOĞAN / AK PARTİ

AHMET FETHAN BAYKOÇ AK PARTİ

TEKİN BİNGÖL / CHP

UMUT AKDOĞAN / CHP

MESUT DOĞAN / CHP

AYLİN YAMAN / CHP

YAŞAR YILDIRIM / MHP

YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ

KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ

ANTALYA

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / AK PARTİ

MUSTAFA KÖSE / AK PARTİ

TUBA VURAL ÇOKAL / AK PARTİ

KEMAL ÇELİK / AK PARTİ

ATAY USLU / AK PARTİ

İBRAHİM ETHEM TAŞ / AK PARTİ

SURURİ ÇORABATIR / CHP

CAVİT ARI / CHP

ALİYE COŞAR / CHP

SERAP YAZICI ÖZBUDUN / CHP

ŞERAFETTİN KILIÇ / CHP

MUSTAFA ERDEM / CHP

ABDURRAHMAN BAŞKAN / MHP

HİLMİ DURGUN / MHP

UĞUR POYRAZ / İYİ PARTİ

AYKUT KAYA / İYİ PARTİ

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HAKKI SARUHAN OLUÇ / YEŞİL SOL PARTİ

ARDAHAN

KAAN KOÇ / AK PARTİ

ÖZGÜR ERDEM İNCESU / CHP

ARTVİN

FARUK ÇELİK / AK PARTİ

UĞUR BAYRAKTUTAN / CHP

AYDIN

MUSTAFA SAVAŞ / AK PARTİ

SEDA SARIBAŞ / AK PARTİ

ÖMER ÖZMEN / AK PARTİ

BÜLENT TEZCAN / CHP

HÜSEYİN YILDIZ / CHP

SÜLEYMAN BÜLBÜL / CHP

EVRİM KARAKOZ / CHP

ÖMER KARAKAŞ / İYİ PARTİ

BALIKESİR

İSMAİL OK - AK PARTİ

BELGİN UYGUR - AK PARTİ

MUSTAFA CANBEY - AK PARTİ

ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN - AK PARTİ

ENSAR AYTEKİN - CHP

SERKAN SARI - CHP

BURAK DALGIN - CHP

EKREM GÖKAY YÜKSEL - MHP

TURHAN ÇÖMEZ - İYİ PARTİ

BARTIN

YUSUF ZİYA ALDATMAZ - AK PARTİ

AYSU BANKOĞLU - CHP

BATMAN

FERHAT NASIROĞLU - AK PARTİ

KESKİN BAYRINDIR - YEŞİL SOL PARTİ

ZEYNEP ODUNCU - YEŞİL SOL PARTİ

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MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ - YEŞİL SOL PARTİ

NURTEN ERTUĞRUL - YEŞİL SOL PARTİ

BAYBURT

ORHAN ATEŞ - AK PARTİ

BİLECİK

HALİLA ELDEMİR - AK PARTİ

YAŞAR TÜZÜN - CHP

BİNGÖL

FEYZİ BERDİBEK - AK PARTİ

ZEKİ KORKUTATA - AK PARTİ

ÖMER FARUK HÜLAKÜ - YEŞİL SOL PARTİ

BİTLİS

TURAN BEDİRHANOĞLU - AK PARTİ

HÜSEYİN OLAN - YEŞİL SOL PARTİ

SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP - YEŞİL SOL PARTİ

BOLU

YÜKSEL COŞKUNYÜREK - AK PARTİ

TÜRKER ATEŞ - CHP

İSMAİL AKGÜL - MHP

BURDUR

ADEM KORKMAZ - AK PARTİ

MUSTAFA OĞUZ - AK PARTİ

İZZET AKBULUT - CHP

BURSA 1. BÖLGE

EFKAN ALA - AK PARTİ

REFİK ÖZEN - AK PARTİ

AHMET KILIÇ - AK PARTİ

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ - AK PARTİ

MUSTAFA YAVUZ - AK PARTİ

KAYIHAN PALA - CHP

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU - CHP

MEHMET ATMACA - CHP

İSMET BÜYÜKATAMAN - MHP

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YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU - İYİ PARTİ

BURSA 2. BÖLGE

MUSTAFA VARANK - AK PARTİ

YHAN SALMAN - AK PARTİ

OSMAN MESTAN - AK PARTİ

EMEL GÖZÜKARA DURMAZ - AK PARTİ

MUHAMMET MÜFİT AYDIN - AK PARTİ

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Fatma Aksal - AK Parti

Ediz Ün - CHP

Ahmet Baran Yazgan - CHP

Mehmet Akalın - İYİ Parti

ELAZIĞ

Erol Keleş - AK Parti

Ejder Açıkkapı- AK Parti

Mahmut Rıdvan Nazırlı - AK Parti

Gürsel Erol - CHP

Semih Işıkver - MHP

ERZİNCAN

Süleman Karaman - AK Parti

Mustafa Sarıgül - CHP

ERZURUM

Selami Altınok - AK Parti

Fatma Öncü - AK Parti

Mehmet Emin Öz - AK Parti

Abdurrahim Fırat - AK Parti

Kamil Aydın - MHP

Meral Danış Beştaş - YSP

ESKİŞEHİR

Fatih Dönmez - AK Parti

Ayşen Gürcan - AK Parti

Utku Çakırözer - CHP

Jale Nur Süllü - CHP

İbrahim Arslan - CHP

İdris Nebi Hatipoğlu - İYİ Parti

GAZİANTEP

Abdulhamit Gül - AK Parti

Mehmet Eyup Özkeçeci - AK Parti

Ali Şahin - AK Parti

Derya Bakbak - AK Parti

Mesut Bozatlı- AK Parti

Şehzade Demir - AK Parti

İrfan Çelikaslan - AK Parti

Bünyamin Bozgeyik - AK Parti

Hasan Öztürkmen - CHP

Melih Meriç - CHP

Ertuğtul Kaya - CHP

Sermet Atay - MHP

Mehmet Mustafa Gürban - İYİ Parti

Sevda Karaca Demir - YSP

GİRESUN

Nazım Elmas - AK Parti

Ali Temür - AK Parti

Elvan Işık Gezmiş - CHP

Ertuğrul Gazi Konal - MHP

GÜMÜŞHANE

Celalettin Köse - AK Parti

Musa Küçük - MHP

HAKKARİ

Vezir Coşkun Parlak - YSP

Öznur Bartın - YSP

Onur Düşünmez - YSP

HATAY

Adem Yeşildal - AK Parti

Abdulkadir Özel - AK Parti

Hüseyin Yayman - AK Parti

Kemal Karahan - AK Parti

Mehmet Güzelmansur - CHP

Nermin Yıldırım Kara - CHP

Servet Mullaoğlu - CHP

Necmettin Çalışkan - CHP

Lütfi Kaşıkçı - MHP

Adnan Şefik Çirkin - İYİ Parti

Can Atalay - TİP

IĞDIR

Cantürk Alagöz - AK Parti

Yılmaz Hun - YSP

ISPARTA

Mehmet Uğur Göksöz - AK Parti

Hikmet Yalım Halıcı - CHP

Hasan Basri Sönmez - MHP

Aylin Cesur - İYİ Parti

İSTANBUL 1. BÖLGE

Murat Kurum - AK Parti

Erkan Kandemir - AK Parti

Hasan Turan - AK Parti

Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti

Hulusi Şentürk - AK Parti

Hulki Cevizoğlu - AK Parti

Tuğba Işık Ercan - AK Parti

İsmail Erdem - AK Parti

Yahya Çelik - AK Parti

Behiye Eker - AK Parti

Serkan Bayram - AK Parti

Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti

Azmi Ekinci - AK Parti

Nurettin Alan - AK Parti

Oğuz Kaan Salıcı - CHP

Gamze Akkuş İlgezdi - CHP

Fethi Açıkel - CHP

Gökhan Günaydın CHP

Birol Aydın - CHP

Ahmet Ersagun Yücel - CHP

Elif Esen - CHP

Hasan Karal - CHP

Cemal Enginyurt - CHP

Selim Temurci - CHP

Ali Gökçek - CHP

Suat Özçağdaş - CHP

Edip Semih Yalçın - MHP

İzzet Ulvi Yönter - MHP

Nimet Özdemir - İYİ Parti

Burak Akburak - İYİ Parti

Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti

Sırrı Süreyya Önder - YSP

Kezban Konukçu - YSP

Sera Kadıgil - TİP

Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi

İSTANBUL 2. BÖLGE

Süleyman Soylu - AK Parti

Halit Yerebakan - AK Parti

Rabia İlhan - AK Parti

Önder Aksakal - AK Parti

Mustafa Demir - AK Parti

İsmail Emrah Karayel - AK Parti

Zafer Sırakaya - AK Parti

Büşra Paker - AK Parti

Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti

Derya Ayaydın - AK Parti

Adem Yıldırım - AK Parti

Sena Nur Çelik - AK Parti

Namık Tan - CHP

Yunus Emre- CHP

Gökan Zeybek - CHP

Enis Berberoğlu - CHP

Mustafa Kaya - CHP

Yüksel Mansur Kılınç - CHP

İsa Mesih Şahin - CHP

Evrim Rızvanlıoğlu - CHP

Celal Adan - MHP

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti

Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti

Cengiz Çiçek - YSP

Özgül Saki -YSP

Ahmet Şık - TİP

Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi

İSTANBUL 3. BÖLGE

Numan Kurtuluş - AK Parti

Özlem Zengin - AK Parti

Cüneyt Yüksel - AK Parti

Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti

Halis Dalkılıç - AK Parti

Rümeysa Kadak - AK Parti

Oğuz Üçüncü - AK Parti

Bayram Şenocak - AK Parti

Şamil Ayrım - AK Parti

Seda Gören Bölük - AK Parti

Nilhan Ayan - AK Parti

Yıldız Konal Süslü - AK Parti

Şengül Karslı - AK Parti

Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti

Engin Altay - CHP

Erdoğan Toprak - CHP

Türkan Elçi - CHP

İlhan Kesici - CHP

Zeynel Emre - CHP

Mustafa Yeneroğlu - CHP

Bülent Kaya - CHP

Doğan Demir - CHP

Özgür Karabat - CHP

Medeni Yılmaz - CHP

Turan Taşkın Özer - CHP

Feti Yıldız - MHP

İsmail Faruk Aksu - MHP

Ersin Beyaz - İYİ Parti

Seyithan İzsiz - İYİ Parti

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti

Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP

İskender Bayhan - YSP

Çiçek Otlu - YSP

Celal Fırat - YSP

Erkan Baş - TİP

Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi

İZMİR 1. BÖLGE

Mehmet Muharrem Kasaoğlu - AK Parti

Mahmut Atilla Kaya - AK Parti

Şebnem Bursalı - AK Parti

Mehmet Ali Çelebi - AK Parti

Yüksel Taşkın - CHP

Tuncay Özkan - CHP

Sevda Erdan Kılıç - CHP

Murat Bakan - CHP

Ednan Arslan - CHP

Seda Kaya Ösen - CHP

Haydar Altıntaş - CHP

Dursun Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti

Ümit Özlale - İYİ Parti

Burcugül Çubuk - YSP

İZMİR 2. BÖLGE

Eyyüp Kadir İnan - AK Parti

Fehmi Alpay Özalan - AK Parti

Ceyda Bölünmez Çankırı - AK Parti

Yaşar Kırkpınar - AK Parti

Gökçe Gökçen - CHP

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - CHP

Rahmi Aşkın Türeli - CHP

Mahir Polat - CHP

Mehmet Salih Uzun - CHP

Deniz Yücel - CHP

Mustafa Bilici - CHP

Taner Osmanağaoğlu - MHP

Hüsmen Kırkpınar - İYİ Parti

İbrahim Akın - YSP

KAHRAMANMARAŞ

Vahit Kirişçi - AK Parti

Ömer Oruç Bilal Debgici - AK Parti

Mevlüt Kurt - AK Parti

Tuba Köksal - AK Parti

Mehmet Şahin - AK Parti

Ali Öztunç - CHP

Zuhal Karakoç Dora - MHP

Turan Şahin - MHP

KARABÜK

Cem Şahin - AK Parti

Durmuş Ali Keskinkılıç - AK Parti

Cevdet Akay - CHP

KARAMAN

Selman Oğuzhan Eser - AK Parti

Osman Sağlam - AK Parti

İsmail Atakan Ünver - CHP

KARS

Adem Çalkın - AK Parti

İnan Akgün Alp - CHP

Gülüstan Kılıç Koçyiğit - Yeşil Sol Parti

KASTAMONU

Halil Uluay - AK Parti

Fatma Serap Ekmekci - AK Parti

Hasan Baltacı - CHP

KAYSERİ

Hulusi Akar - AK Parti

Ayşe Böhürler - AK Parti

Şaban Çopuroğlu - AK Parti

Murat Cahid Cıngı - AK Parti

Sayın Bayar Özsoy - AK Parti

Aşkın Genç - CHP

Mahmut Arıkan - CHP

İsmail Özdemir - MHP

Mustafa Baki Ersoy - MHP

Dursun Ataş - İYİ Parti

KIRIKKALE

Mustafa Kaplan - AK Parti

Ahmet Önal - CHP

Halil Öztürk - MHP

KIRKLARELİ

Ahmet Gökhan Sarıçam - AK Parti

Vecdi Gündoğdu - CHP

Fahri Özkan - CHP

KIRŞEHİR

Necmettin Erkan - AK Parti

Metin İlhan - CHP

KİLİS

Ahmet Salih Dal - AK Parti

Mustafa Demir - MHP

KOCAELİ

Sadettin Hülagü - AK Parti

Radiye Sezer Katırcıoğlu - AK Parti

Veysal Tipioğlu - AK Parti

Mehmet Akif Yılmaz - AK Parti

Cemil Yaman - AK Parti

Sami Çakır - AK Parti

Mühip Kanko - CHP

Harun Özgür Yıldızlı - CHP

Hasan Bitmez - CHP

Nail Çiler - CHP

Saffet Sancaklı - MHP

Lütfü Türkkan - İYİ Parti

Ömer Faruk Gergerlioğlu - Yeşil Sol Parti

Mehmet Aşıla - Yeniden Refah

KONYA

Tahir Akyürek - AK Parti

Orhan Erdem - AK Parti

Selman Özboyacı - AK Parti

Meryem Göka - AK Parti

Abdullah Ağralı - AK Parti

Mehmet Baykan - AK Parti

Ziya Altunyaldız - AK Parti

Latif Selvi - AK Parti

Mustafa Hakan Özer - AK Parti

Barış Bektaş - CHP

Hasan Ekici - CHP

Mustafa Kalaycı - MHP

Konur Alp Koçak - MHP

Ünal Karaman - İYİ PARTİ

Ali Yüksel - Yeniden Refah

KÜTAHYA

Adil Biçer - AK Parti

İsmail Çağlar Bayırcı - AK Parti

Mehmet Demir - AK Parti

Ali Fazıl Kasap - CHP

Ahmet Erbaş - MHP

MALATYA

Bülent Tüfenkci - AK Parti

İhsan Koca - AK Parti

İnanç Sira Karaölmeztoprak - AK Parti

Abdurrahman Babacan - AK Parti

Veli Ağbaba - CHP

Mehmet Celal Fendioğlu - MHP

MANİSA

Bahadır Yenişehirlioğlu - AK Parti

Murat Baybatur - AK Parti

Tamer Akkal - AK Parti

Ahmet Mücahit Arnıç - AK Parti

Özgür Özel - CHP

Ahmet Vehbi Bakıroğlu - CHP

Bekir Başevirgen - CHP

Selma Aliye Kavaf - CHP

Erkan Akçay - MHP

Şenol Suat - İYİ Parti

MARDİN

Faruk Kılıç - AK Parti

Muhammet Adak - AK Parti

Salihe Aydeniz - Yeşil Sol Parti

Kamuran Tanhan - Yeşil Sol Parti

Beritan Güneş Altın - Yeşil Sol Parti

George Aslan - Yeşil Sol Parti

MERSİN

Nureddin Nebati - AK Parti

Ali Kıratlı - AK Parti

Havva Siber Söylemez - AK Parti

Faruk Dinç - AK Parti

Ali Mahir Başarır - CHP

Gülcan Kış - CHP

Mehmet Emin Ekmen - CHP

Talat Dinçer - CHP

Hasan Ufuk Çakır - CHP

Levent Uysal - MHP

Burhanettin Kocamaz - İYİ Parti

Ali Bozan - Yeşil Sol Parti

Perihan Koca - Yeşil Sol Parti

MUĞLA

Kadem Mete - AK Parti

Yakup Otgöz - AK Parti

Cumhur Uzun - CHP

Gizem Özcan - CHP

Süreyya Öneş Derici - CHP

Selçuk Özdağ - CHP

Metin Ergün - İYİ Parti

MUŞ

Mehmet Emin Şimşek - AK Parti

Sezai Temelli - Yeşil Sol Parti

Sümeyye Boz - Yeşil Sol Parti

NEVŞEHİR

Süleyman Özgün - AK Parti

Emre Çalışkan - AK Parti

Filiz Kılıç - CHP

NİĞDE

Cevahir Uzkurt - AK Parti

Ömer Fethi Gürer - CHP

Cumali İnce - MHP

ORDU

Mahmut Özer - AK Parti

İbrahim Ufuk Kaynak - AK Parti

Mustafa Hamarat - AK Parti

Seyit Torun - CHP

Mustafa Adıgüzel - CHP

Naci Şanlıtürk - MHP

OSMANİYE

Derya Yanık - AK Parti

Seydi Gülsoy - AK Parti

Asu Kaya Gedik - CHP

Devlet Bahçeli - MHP

RİZE

Muhammed Avcı - AK Parti

Harun Mertoğlu - AK Parti

Tahsin Ocaklı - CHP

SAKARYA

Lütfi Bayraktar - AK Parti

Çiğdem Erdoğan Atabek - AK Parti

Ali İnci - AK Parti

Ertuğrul Kocacık - AK Parti

Murat Kaya - AK Parti

Ayça Taşkent - CHP

Muhammet Levent Bülbül - MHP

Ümit Dikbayır - İYİ Parti

SAMSUN

Mehmet Muş - AK Parti

Çiğdem Karaaslan - AK Parti

Yusuf Ziya Yılmaz - AK Parti

Orhan Kırcalı - AK Parti

Ersan Aksu - AK Parti

Murat Çan - CHP

Mehmet Karaman - CHP

İlyas Topsakal - MHP

Erhan Usta - İYİ Parti

SİİRT

Mervan Gül - AK Parti

Tuncer Bakırhan - YSP

Sabahat Erdoğan Sarıtaş - YSP

SİNOP

Nazım Maviş - AK Parti

Barış Karadeniz - CHP

SİVAS

Abdullah Güler - AK Parti

Hakan Aksu - AK Parti

Rukiye Toy - AK Parti

Ulaş Karasu - CHP

Ahmet Özyürek - MHP

ŞANLIURFA

Bekir Bozdağ - AK Parti

Abdulkadir Emin Önen - AK Parti

Abdürrahim Dursak - AK Parti

Mehmet Ali Cevheri - AK Parti

Cevahir Asuman Yazmacı - AK Parti

İbrahim Eyyüpoğlu - AK Parti

Hikmet Başak - AK Parti

Mehmet Faruk Pınarbaşı - AK Parti

Mahmut Tanal - CHP

İbrahim Özyavuz - MHP

Mithat Sancar - YSP

Ömer Öcalan - YSP

Dilan Kunt Ayan - YSP

Ferit Şenyaşar - YSP

ŞIRNAK

Arslan Tatar - AK Parti

Nevroz Uysal Aslan - YSP

Mehmet Zeki İrmez - YSP

Ayşegül Doğan Dağlı - YSP

TEKİRDAĞ

Mestan Özcan- AK Parti

Gökhan Diktaş- AK Parti

Çiğdem Koncagül- AK Parti

Faik Öztrak- CHP

İlhami Özcan Aygün- CHP

Cem Avşar- CHP

Nurten Yontar- CHP

Selcan Hamşıoğlu- İYİ Parti

TOKAT

Yusuf Beyazıt- AK Parti

Mustafa Arslan- AK Parti

Cüneyt Aldemir- AK Parti

Kadim Durmaz- CHP

Yücel Bulut- MHP

TRABZON

Adil Karaismailoğlu- AK Parti

Mustafa Şen- AK Parti

Yılmaz Büyükaydın- AK Parti

Vehbi Koç- AK Parti

Sibel Suiçmez- CHP

Yavuz Aydın- İYİ Parti

TUNCELİ

Ayten Kordu- Yeşil Sol Parti

UŞAK

İsmail Güneş- AK Parti

Fahrettin Tuğrul- AK Parti

Ali Karaoba- CHP

VAN

Burhan Kayatürk- AK Parti

Kayhan Türkmenoğlu- AK Parti

Pervin Buldan- Yeşil Sol Parti

Zülküf Uçar- Yeşil Sol Parti

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit- Yeşil Sol Parti

Güldüren Varil- Yeşil Sol Parti

Mahmut Dindar- Yeşil Sol Parti

YALOVA

Ahmet Büyükgümüş- AK Parti

Meliha Akyol- AK Parti

Tahsin Becan- CHP

YOZGAT

Abdulkadir Akgül- AK Parti

Süleyman Şahan- AK Parti

İbrahim Ethem Sedef- MHP

Lütfullah Kayalar- İYİ Parti

ZONGULDAK

Muammer Avcı- AK Parti

Saffet Bozkurt- AK Parti

Ahmet Çolakaoğlu- AK Parti

Deniz Yavuzyılmaz- CHP

Eylem Ertuğ Ertuğrul – CHP