TBMM'de 28. dönem: Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'te yer alacak 600 vekil belli oldu

Güncelleme Tarihi:
Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. Meclise giren isimler belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin (14 Mayıs 2023) resmi olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte il il, parti parti Meclis'te yer alacak 600 isim...
ADANA
ÖMER ÇELİK / AK PARTİ
AHMET ZENBİLCİ / AK PARTİ
SUNAY KARAMIK / AK PARTİ
ABDULLAH DOĞRU / AK PARTİ
FARUK AYTEK / AK PARTİ
ORHAN SÜMER / CHP
MÜZEYYEN ŞEVKİN / CHP
BURHANETTİN BULUT/ CHP
SADULLAH KISACIK / CHP
AYHAN BARUT CHP
MUHARREM VARLI / MHP
AYŞE SİBEL ERSOY / MHP
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ / İYİ PARTİ
BİLAL BİLİCİ / İYİ PARTİ
TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ / YEŞİL SOL PARTİ
ADIYAMAN
RESUL KURT / AK PARTİ
İSHAK ŞAN / AK PARTİ
MUSTAFA ALKAYIŞ / AK PARTİ
HÜSEYİN ÖZHAN / AK PARTİ
ABDURRAHMAN TUTDERE / CHP
AFYONKARAHİSAR
ALİ ÖZKAYA / AK PARTİ
İBRAHİM YURDUNUSEVEN / AK PARTİ
HASAN ARSLAN / AK PARTİ
BURCU KÖKSAL / CHP
MEHMET TAYTAK / MHP
HAKAN ŞEREF OLGUN / İYİ PARTİ
AĞRI
RUKEN KİLERCİ / AK PARTİ
SIRRI SAKIK / YEŞİL SOL PARTİ
NEJLA DEMİR / YEŞİL SOL PARTİ
HEVAL BOZDAĞ / YEŞİL SOL PARTİ
AKSARAY
CENGİZ AYDOĞDU / AK PARTİ
HÜSEYİN ALTINSOY / AK PARTİ
RAMAZAN KAŞLI / MHP
TURAN YALDIR / İYİ PARTİ
AMASYA
HALUK İPEK / AK PARTİ
HASAN ÇİLEZ / AK PARTİ
REŞAT KARAGÖZ / CHP
ANKARA 1. BÖLGE
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ
JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ
MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ
ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ
GAMZE TAŞÇIER / CHP
DENİZ DEMİR / CHP
ONUR KONURALP / CHP
SADULLAH ERGİN / CHP
MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP
ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP
MEVLÜT KARAKAYA / MHP
KORAY AYDIN / İYİ PARTİ
AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ
ANKARA 2. BÖLGE
VEDAT BİLGİN / AK PARTİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM / AK PARTİ
ORHAN YEGİN / AK PARTİ
ZEYNEP YILDIZ / AK PARTİ
OSMAN GÖKÇEK / AK PARTİ
KURTCAN ÇELEBİ / AK PARTİ
MURAT EMİR / CHP
İDRİS ŞAHİN / CHP
SEMRA DİNÇER / CHP
SADİR DURMAZ / MHP
ADNAN BEKER / İYİ PARTİ
ANKARA 3. BÖLGE
FUAT OKTAY / AK PARTİ
LEYLA ŞAHİN USTA / AK PARTİ
ÖMER İLERİ / AK PARTİ
ASUMAN ERDOĞAN / AK PARTİ
AHMET FETHAN BAYKOÇ AK PARTİ
TEKİN BİNGÖL / CHP
UMUT AKDOĞAN / CHP
MESUT DOĞAN / CHP
AYLİN YAMAN / CHP
YAŞAR YILDIRIM / MHP
YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ
KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ
ANTALYA
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / AK PARTİ
MUSTAFA KÖSE / AK PARTİ
TUBA VURAL ÇOKAL / AK PARTİ
KEMAL ÇELİK / AK PARTİ
ATAY USLU / AK PARTİ
İBRAHİM ETHEM TAŞ / AK PARTİ
SURURİ ÇORABATIR / CHP
CAVİT ARI / CHP
ALİYE COŞAR / CHP
SERAP YAZICI ÖZBUDUN / CHP
ŞERAFETTİN KILIÇ / CHP
MUSTAFA ERDEM / CHP
ABDURRAHMAN BAŞKAN / MHP
HİLMİ DURGUN / MHP
UĞUR POYRAZ / İYİ PARTİ
AYKUT KAYA / İYİ PARTİ
HAKKI SARUHAN OLUÇ / YEŞİL SOL PARTİ
ARDAHAN
KAAN KOÇ / AK PARTİ
ÖZGÜR ERDEM İNCESU / CHP
ARTVİN
FARUK ÇELİK / AK PARTİ
UĞUR BAYRAKTUTAN / CHP
AYDIN
MUSTAFA SAVAŞ / AK PARTİ
SEDA SARIBAŞ / AK PARTİ
ÖMER ÖZMEN / AK PARTİ
BÜLENT TEZCAN / CHP
HÜSEYİN YILDIZ / CHP
SÜLEYMAN BÜLBÜL / CHP
EVRİM KARAKOZ / CHP
ÖMER KARAKAŞ / İYİ PARTİ
BALIKESİR
İSMAİL OK - AK PARTİ
BELGİN UYGUR - AK PARTİ
MUSTAFA CANBEY - AK PARTİ
ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN - AK PARTİ
ENSAR AYTEKİN - CHP
SERKAN SARI - CHP
BURAK DALGIN - CHP
EKREM GÖKAY YÜKSEL - MHP
TURHAN ÇÖMEZ - İYİ PARTİ
BARTIN
YUSUF ZİYA ALDATMAZ - AK PARTİ
AYSU BANKOĞLU - CHP
BATMAN
FERHAT NASIROĞLU - AK PARTİ
KESKİN BAYRINDIR - YEŞİL SOL PARTİ
ZEYNEP ODUNCU - YEŞİL SOL PARTİ
MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ - YEŞİL SOL PARTİ
NURTEN ERTUĞRUL - YEŞİL SOL PARTİ
BAYBURT
ORHAN ATEŞ - AK PARTİ
BİLECİK
HALİLA ELDEMİR - AK PARTİ
YAŞAR TÜZÜN - CHP
BİNGÖL
FEYZİ BERDİBEK - AK PARTİ
ZEKİ KORKUTATA - AK PARTİ
ÖMER FARUK HÜLAKÜ - YEŞİL SOL PARTİ
BİTLİS
TURAN BEDİRHANOĞLU - AK PARTİ
HÜSEYİN OLAN - YEŞİL SOL PARTİ
SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP - YEŞİL SOL PARTİ
BOLU
YÜKSEL COŞKUNYÜREK - AK PARTİ
TÜRKER ATEŞ - CHP
İSMAİL AKGÜL - MHP
BURDUR
ADEM KORKMAZ - AK PARTİ
MUSTAFA OĞUZ - AK PARTİ
İZZET AKBULUT - CHP
BURSA 1. BÖLGE
EFKAN ALA - AK PARTİ
REFİK ÖZEN - AK PARTİ
AHMET KILIÇ - AK PARTİ
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ - AK PARTİ
MUSTAFA YAVUZ - AK PARTİ
KAYIHAN PALA - CHP
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU - CHP
MEHMET ATMACA - CHP
İSMET BÜYÜKATAMAN - MHP
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU - İYİ PARTİ
BURSA 2. BÖLGE
MUSTAFA VARANK - AK PARTİ
YHAN SALMAN - AK PARTİ
OSMAN MESTAN - AK PARTİ
EMEL GÖZÜKARA DURMAZ - AK PARTİ
MUHAMMET MÜFİT AYDIN - AK PARTİ
HASAN ÖZTÜRK - CHP
CEMALAETTİN KANİ TORUN - CHP
ORHAN SARIBAL - CHP
FEYZİ ZIRHOĞLU - MHP
HASAN TOKTAŞ - İYİ PARTİ
ÇANAKKALE
Ayhan Gider - AK Parti
İsmet Güneşhan - CHP
Özgür Ceylan - CHP
Rıdvan Uz - İYİ Parti
ÇANKIRI
Muhammet Emin Akbaşoğlu - AK Parti
Pelin Yılık - MHP
ÇORUM
Yusuf Ahlatçı - AK Parti
Oğuzhan Kaya - AK Parti
Mehmet Tahtasız - CHP
Vahit Kayrıcı - MHP
DENİZLİ
Cahit Özkan - AK Parti
Şahin Tin - AK Parti
Nilgün Ök - AK Parti
Gülizar Biçer Karaca - CHP
Şeref Arpacı - CHP
Sema Silkin Ün - CHP
Yasin Öztürk - İYİ Parti
DİYARBAKIR
Mehmet Galip Ensarioğlu - AK Parti
Mehmet Sait Yaz - AK Parti
Suna Kepolu Ataman - AK Parti
Mustafa Sezgin Tanrıkulu - CHP
Berdan Öztürk -YSP
Halide Türkoğlu - YSP
Osman Cengiz Çandar - YSP
Adalet Kaya - YSP
Serhat Eren - YSP
Sevilay Çelenk Özen -YSP
Mehmet Kamaç - YSP
Ceylan Akça Cupolo - YSP
DÜZCE
Ayşe Keşir - AK Parti
Ercan Öztürk - AK Parti
Talih Özcan - CHP
EDİRNE
Fatma Aksal - AK Parti
Ediz Ün - CHP
Ahmet Baran Yazgan - CHP
Mehmet Akalın - İYİ Parti
ELAZIĞ
Erol Keleş - AK Parti
Ejder Açıkkapı- AK Parti
Mahmut Rıdvan Nazırlı - AK Parti
Gürsel Erol - CHP
Semih Işıkver - MHP
ERZİNCAN
Süleman Karaman - AK Parti
Mustafa Sarıgül - CHP
ERZURUM
Selami Altınok - AK Parti
Fatma Öncü - AK Parti
Mehmet Emin Öz - AK Parti
Abdurrahim Fırat - AK Parti
Kamil Aydın - MHP
Meral Danış Beştaş - YSP
ESKİŞEHİR
Fatih Dönmez - AK Parti
Ayşen Gürcan - AK Parti
Utku Çakırözer - CHP
Jale Nur Süllü - CHP
İbrahim Arslan - CHP
İdris Nebi Hatipoğlu - İYİ Parti
GAZİANTEP
Abdulhamit Gül - AK Parti
Mehmet Eyup Özkeçeci - AK Parti
Ali Şahin - AK Parti
Derya Bakbak - AK Parti
Mesut Bozatlı- AK Parti
Şehzade Demir - AK Parti
İrfan Çelikaslan - AK Parti
Bünyamin Bozgeyik - AK Parti
Hasan Öztürkmen - CHP
Melih Meriç - CHP
Ertuğtul Kaya - CHP
Sermet Atay - MHP
Mehmet Mustafa Gürban - İYİ Parti
Sevda Karaca Demir - YSP
GİRESUN
Nazım Elmas - AK Parti
Ali Temür - AK Parti
Elvan Işık Gezmiş - CHP
Ertuğrul Gazi Konal - MHP
GÜMÜŞHANE
Celalettin Köse - AK Parti
Musa Küçük - MHP
HAKKARİ
Vezir Coşkun Parlak - YSP
Öznur Bartın - YSP
Onur Düşünmez - YSP
HATAY
Adem Yeşildal - AK Parti
Abdulkadir Özel - AK Parti
Hüseyin Yayman - AK Parti
Kemal Karahan - AK Parti
Mehmet Güzelmansur - CHP
Nermin Yıldırım Kara - CHP
Servet Mullaoğlu - CHP
Necmettin Çalışkan - CHP
Lütfi Kaşıkçı - MHP
Adnan Şefik Çirkin - İYİ Parti
Can Atalay - TİP
IĞDIR
Cantürk Alagöz - AK Parti
Yılmaz Hun - YSP
ISPARTA
Mehmet Uğur Göksöz - AK Parti
Hikmet Yalım Halıcı - CHP
Hasan Basri Sönmez - MHP
Aylin Cesur - İYİ Parti
İSTANBUL 1. BÖLGE
Murat Kurum - AK Parti
Erkan Kandemir - AK Parti
Hasan Turan - AK Parti
Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti
Hulusi Şentürk - AK Parti
Hulki Cevizoğlu - AK Parti
Tuğba Işık Ercan - AK Parti
İsmail Erdem - AK Parti
Yahya Çelik - AK Parti
Behiye Eker - AK Parti
Serkan Bayram - AK Parti
Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti
Azmi Ekinci - AK Parti
Nurettin Alan - AK Parti
Oğuz Kaan Salıcı - CHP
Gamze Akkuş İlgezdi - CHP
Fethi Açıkel - CHP
Gökhan Günaydın CHP
Birol Aydın - CHP
Ahmet Ersagun Yücel - CHP
Elif Esen - CHP
Hasan Karal - CHP
Cemal Enginyurt - CHP
Selim Temurci - CHP
Ali Gökçek - CHP
Suat Özçağdaş - CHP
Edip Semih Yalçın - MHP
İzzet Ulvi Yönter - MHP
Nimet Özdemir - İYİ Parti
Burak Akburak - İYİ Parti
Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti
Sırrı Süreyya Önder - YSP
Kezban Konukçu - YSP
Sera Kadıgil - TİP
Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi
İSTANBUL 2. BÖLGE
Süleyman Soylu - AK Parti
Halit Yerebakan - AK Parti
Rabia İlhan - AK Parti
Önder Aksakal - AK Parti
Mustafa Demir - AK Parti
İsmail Emrah Karayel - AK Parti
Zafer Sırakaya - AK Parti
Büşra Paker - AK Parti
Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti
Derya Ayaydın - AK Parti
Adem Yıldırım - AK Parti
Sena Nur Çelik - AK Parti
Namık Tan - CHP
Yunus Emre- CHP
Gökan Zeybek - CHP
Enis Berberoğlu - CHP
Mustafa Kaya - CHP
Yüksel Mansur Kılınç - CHP
İsa Mesih Şahin - CHP
Evrim Rızvanlıoğlu - CHP
Celal Adan - MHP
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti
Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti
Cengiz Çiçek - YSP
Özgül Saki -YSP
Ahmet Şık - TİP
Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi
İSTANBUL 3. BÖLGE
Numan Kurtuluş - AK Parti
Özlem Zengin - AK Parti
Cüneyt Yüksel - AK Parti
Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti
Halis Dalkılıç - AK Parti
Rümeysa Kadak - AK Parti
Oğuz Üçüncü - AK Parti
Bayram Şenocak - AK Parti
Şamil Ayrım - AK Parti
Seda Gören Bölük - AK Parti
Nilhan Ayan - AK Parti
Yıldız Konal Süslü - AK Parti
Şengül Karslı - AK Parti
Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti
Engin Altay - CHP
Erdoğan Toprak - CHP
Türkan Elçi - CHP
İlhan Kesici - CHP
Zeynel Emre - CHP
Mustafa Yeneroğlu - CHP
Bülent Kaya - CHP
Doğan Demir - CHP
Özgür Karabat - CHP
Medeni Yılmaz - CHP
Turan Taşkın Özer - CHP
Feti Yıldız - MHP
İsmail Faruk Aksu - MHP
Ersin Beyaz - İYİ Parti
Seyithan İzsiz - İYİ Parti
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti
Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP
İskender Bayhan - YSP
Çiçek Otlu - YSP
Celal Fırat - YSP
Erkan Baş - TİP
Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi
İZMİR 1. BÖLGE
Mehmet Muharrem Kasaoğlu - AK Parti
Mahmut Atilla Kaya - AK Parti
Şebnem Bursalı - AK Parti
Mehmet Ali Çelebi - AK Parti
Yüksel Taşkın - CHP
Tuncay Özkan - CHP
Sevda Erdan Kılıç - CHP
Murat Bakan - CHP
Ednan Arslan - CHP
Seda Kaya Ösen - CHP
Haydar Altıntaş - CHP
Dursun Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti
Ümit Özlale - İYİ Parti
Burcugül Çubuk - YSP
İZMİR 2. BÖLGE
Eyyüp Kadir İnan - AK Parti
Fehmi Alpay Özalan - AK Parti
Ceyda Bölünmez Çankırı - AK Parti
Yaşar Kırkpınar - AK Parti
Gökçe Gökçen - CHP
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - CHP
Rahmi Aşkın Türeli - CHP
Mahir Polat - CHP
Mehmet Salih Uzun - CHP
Deniz Yücel - CHP
Mustafa Bilici - CHP
Taner Osmanağaoğlu - MHP
Hüsmen Kırkpınar - İYİ Parti
İbrahim Akın - YSP
KAHRAMANMARAŞ
Vahit Kirişçi - AK Parti
Ömer Oruç Bilal Debgici - AK Parti
Mevlüt Kurt - AK Parti
Tuba Köksal - AK Parti
Mehmet Şahin - AK Parti
Ali Öztunç - CHP
Zuhal Karakoç Dora - MHP
Turan Şahin - MHP
KARABÜK
Cem Şahin - AK Parti
Durmuş Ali Keskinkılıç - AK Parti
Cevdet Akay - CHP
KARAMAN
Selman Oğuzhan Eser - AK Parti
Osman Sağlam - AK Parti
İsmail Atakan Ünver - CHP
KARS
Adem Çalkın - AK Parti
İnan Akgün Alp - CHP
Gülüstan Kılıç Koçyiğit - Yeşil Sol Parti
KASTAMONU
Halil Uluay - AK Parti
Fatma Serap Ekmekci - AK Parti
Hasan Baltacı - CHP
KAYSERİ
Hulusi Akar - AK Parti
Ayşe Böhürler - AK Parti
Şaban Çopuroğlu - AK Parti
Murat Cahid Cıngı - AK Parti
Sayın Bayar Özsoy - AK Parti
Aşkın Genç - CHP
Mahmut Arıkan - CHP
İsmail Özdemir - MHP
Mustafa Baki Ersoy - MHP
Dursun Ataş - İYİ Parti
KIRIKKALE
Mustafa Kaplan - AK Parti
Ahmet Önal - CHP
Halil Öztürk - MHP
KIRKLARELİ
Ahmet Gökhan Sarıçam - AK Parti
Vecdi Gündoğdu - CHP
Fahri Özkan - CHP
KIRŞEHİR
Necmettin Erkan - AK Parti
Metin İlhan - CHP
KİLİS
Ahmet Salih Dal - AK Parti
Mustafa Demir - MHP
KOCAELİ
Sadettin Hülagü - AK Parti
Radiye Sezer Katırcıoğlu - AK Parti
Veysal Tipioğlu - AK Parti
Mehmet Akif Yılmaz - AK Parti
Cemil Yaman - AK Parti
Sami Çakır - AK Parti
Mühip Kanko - CHP
Harun Özgür Yıldızlı - CHP
Hasan Bitmez - CHP
Nail Çiler - CHP
Saffet Sancaklı - MHP
Lütfü Türkkan - İYİ Parti
Ömer Faruk Gergerlioğlu - Yeşil Sol Parti
Mehmet Aşıla - Yeniden Refah
KONYA
Tahir Akyürek - AK Parti
Orhan Erdem - AK Parti
Selman Özboyacı - AK Parti
Meryem Göka - AK Parti
Abdullah Ağralı - AK Parti
Mehmet Baykan - AK Parti
Ziya Altunyaldız - AK Parti
Latif Selvi - AK Parti
Mustafa Hakan Özer - AK Parti
Barış Bektaş - CHP
Hasan Ekici - CHP
Mustafa Kalaycı - MHP
Konur Alp Koçak - MHP
Ünal Karaman - İYİ PARTİ
Ali Yüksel - Yeniden Refah
KÜTAHYA
Adil Biçer - AK Parti
İsmail Çağlar Bayırcı - AK Parti
Mehmet Demir - AK Parti
Ali Fazıl Kasap - CHP
Ahmet Erbaş - MHP
MALATYA
Bülent Tüfenkci - AK Parti
İhsan Koca - AK Parti
İnanç Sira Karaölmeztoprak - AK Parti
Abdurrahman Babacan - AK Parti
Veli Ağbaba - CHP
Mehmet Celal Fendioğlu - MHP
MANİSA
Bahadır Yenişehirlioğlu - AK Parti
Murat Baybatur - AK Parti
Tamer Akkal - AK Parti
Ahmet Mücahit Arnıç - AK Parti
Özgür Özel - CHP
Ahmet Vehbi Bakıroğlu - CHP
Bekir Başevirgen - CHP
Selma Aliye Kavaf - CHP
Erkan Akçay - MHP
Şenol Suat - İYİ Parti
MARDİN
Faruk Kılıç - AK Parti
Muhammet Adak - AK Parti
Salihe Aydeniz - Yeşil Sol Parti
Kamuran Tanhan - Yeşil Sol Parti
Beritan Güneş Altın - Yeşil Sol Parti
George Aslan - Yeşil Sol Parti
MERSİN
Nureddin Nebati - AK Parti
Ali Kıratlı - AK Parti
Havva Siber Söylemez - AK Parti
Faruk Dinç - AK Parti
Ali Mahir Başarır - CHP
Gülcan Kış - CHP
Mehmet Emin Ekmen - CHP
Talat Dinçer - CHP
Hasan Ufuk Çakır - CHP
Levent Uysal - MHP
Burhanettin Kocamaz - İYİ Parti
Ali Bozan - Yeşil Sol Parti
Perihan Koca - Yeşil Sol Parti
MUĞLA
Kadem Mete - AK Parti
Yakup Otgöz - AK Parti
Cumhur Uzun - CHP
Gizem Özcan - CHP
Süreyya Öneş Derici - CHP
Selçuk Özdağ - CHP
Metin Ergün - İYİ Parti
MUŞ
Mehmet Emin Şimşek - AK Parti
Sezai Temelli - Yeşil Sol Parti
Sümeyye Boz - Yeşil Sol Parti
NEVŞEHİR
Süleyman Özgün - AK Parti
Emre Çalışkan - AK Parti
Filiz Kılıç - CHP
NİĞDE
Cevahir Uzkurt - AK Parti
Ömer Fethi Gürer - CHP
Cumali İnce - MHP
ORDU
Mahmut Özer - AK Parti
İbrahim Ufuk Kaynak - AK Parti
Mustafa Hamarat - AK Parti
Seyit Torun - CHP
Mustafa Adıgüzel - CHP
Naci Şanlıtürk - MHP
OSMANİYE
Derya Yanık - AK Parti
Seydi Gülsoy - AK Parti
Asu Kaya Gedik - CHP
Devlet Bahçeli - MHP
RİZE
Muhammed Avcı - AK Parti
Harun Mertoğlu - AK Parti
Tahsin Ocaklı - CHP
SAKARYA
Lütfi Bayraktar - AK Parti
Çiğdem Erdoğan Atabek - AK Parti
Ali İnci - AK Parti
Ertuğrul Kocacık - AK Parti
Murat Kaya - AK Parti
Ayça Taşkent - CHP
Muhammet Levent Bülbül - MHP
Ümit Dikbayır - İYİ Parti
SAMSUN
Mehmet Muş - AK Parti
Çiğdem Karaaslan - AK Parti
Yusuf Ziya Yılmaz - AK Parti
Orhan Kırcalı - AK Parti
Ersan Aksu - AK Parti
Murat Çan - CHP
Mehmet Karaman - CHP
İlyas Topsakal - MHP
Erhan Usta - İYİ Parti
SİİRT
Mervan Gül - AK Parti
Tuncer Bakırhan - YSP
Sabahat Erdoğan Sarıtaş - YSP
SİNOP
Nazım Maviş - AK Parti
Barış Karadeniz - CHP
SİVAS
Abdullah Güler - AK Parti
Hakan Aksu - AK Parti
Rukiye Toy - AK Parti
Ulaş Karasu - CHP
Ahmet Özyürek - MHP
ŞANLIURFA
Bekir Bozdağ - AK Parti
Abdulkadir Emin Önen - AK Parti
Abdürrahim Dursak - AK Parti
Mehmet Ali Cevheri - AK Parti
Cevahir Asuman Yazmacı - AK Parti
İbrahim Eyyüpoğlu - AK Parti
Hikmet Başak - AK Parti
Mehmet Faruk Pınarbaşı - AK Parti
Mahmut Tanal - CHP
İbrahim Özyavuz - MHP
Mithat Sancar - YSP
Ömer Öcalan - YSP
Dilan Kunt Ayan - YSP
Ferit Şenyaşar - YSP
ŞIRNAK
Arslan Tatar - AK Parti
Nevroz Uysal Aslan - YSP
Mehmet Zeki İrmez - YSP
Ayşegül Doğan Dağlı - YSP
TEKİRDAĞ
Mestan Özcan- AK Parti
Gökhan Diktaş- AK Parti
Çiğdem Koncagül- AK Parti
Faik Öztrak- CHP
İlhami Özcan Aygün- CHP
Cem Avşar- CHP
Nurten Yontar- CHP
Selcan Hamşıoğlu- İYİ Parti
TOKAT
Yusuf Beyazıt- AK Parti
Mustafa Arslan- AK Parti
Cüneyt Aldemir- AK Parti
Kadim Durmaz- CHP
Yücel Bulut- MHP
TRABZON
Adil Karaismailoğlu- AK Parti
Mustafa Şen- AK Parti
Yılmaz Büyükaydın- AK Parti
Vehbi Koç- AK Parti
Sibel Suiçmez- CHP
Yavuz Aydın- İYİ Parti
TUNCELİ
Ayten Kordu- Yeşil Sol Parti
UŞAK
İsmail Güneş- AK Parti
Fahrettin Tuğrul- AK Parti
Ali Karaoba- CHP
VAN
Burhan Kayatürk- AK Parti
Kayhan Türkmenoğlu- AK Parti
Pervin Buldan- Yeşil Sol Parti
Zülküf Uçar- Yeşil Sol Parti
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit- Yeşil Sol Parti
Güldüren Varil- Yeşil Sol Parti
Mahmut Dindar- Yeşil Sol Parti
YALOVA
Ahmet Büyükgümüş- AK Parti
Meliha Akyol- AK Parti
Tahsin Becan- CHP
YOZGAT
Abdulkadir Akgül- AK Parti
Süleyman Şahan- AK Parti
İbrahim Ethem Sedef- MHP
Lütfullah Kayalar- İYİ Parti
ZONGULDAK
Muammer Avcı- AK Parti
Saffet Bozkurt- AK Parti
Ahmet Çolakaoğlu- AK Parti
Deniz Yavuzyılmaz- CHP
Eylem Ertuğ Ertuğrul – CHP