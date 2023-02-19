Sosyal medyada gündem olmuştu... Deprem anındaki ışık görüntüsüne AFAD'dan açıklama

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında; Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu her iki deprem de çok sıra dışı deprem. Artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçti. Şu anda 6 bin 40'a ulaştı. 3-4 arası büyüklükte olanlar 1628, 4-5 arası 436, 5-6 arası 40 adet olarak ölçüldü. Bir adet de 6 üzerinde sarsıntı var. 5-6 arası 40 adet artçı sarsıntı, son 4 ayda yaşadığımız İzmir ve düzce merkezi büyüklüğündeki depremlere karşılık geliyor. Dün de yine Göksun merkezli 5.1 büyüklüğünde artçı meydana geldi.

HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI

Artçı sarsıntılar daha uzun bir süre devam edecek. Bu artçılar 5 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor.

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Bu her iki deprem sonucunca fay zonunun 5 ayrı segmentinin kırıldığını biliyoruz.

'DEPREM ANINDA ŞİMŞEK GÖRÜNTÜSÜ NORMAL'

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerden birindeki gökyüzünde şimşek çakması olağan görüntülerdir. Bu kadar büyük bir sürtünme etkisi ile fayın kırıldığı hat boyunca ışık kütlesinin oluşması olağandır.

Heyelan ve kaya düşmesi anlamında yerleşim bölgelerini doğrudan tehdit eden tehlikenin bulunmadığını söyleyebiliriz.

Özellikle bu Deprem sonrasında sıvılaşma dediğimiz olay yerleşim yerlerinde karşımıza çıkan durumdur.

Gevşek kumlu zeminlerin olduğu bölgelerde sıvılaşmanın olduğunu görüyoruz.