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Canlı yayında deprem anı... Muhabir küçük kızı böyle kurtardı

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#Deprem#Malatya#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 14:20

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası öğlen saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Canlı yayında depreme yakalanan A haber muhabiri, yıkılan binadan çıkmaya çalışan aileyi bölgeden uzaklaştırdı. Muhabirin, küçük kızı moloz yığınlarının arasından çıkarıp uzaklaştırması facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Dün sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afet nedeniyle binlerce yaralı ve ve 2 bin 818 bina yıkılmış durumda.

DEPREM ANI CANLI YAYINDA

Olay yerinde gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken yıkılan bir binada bir anne ve iki çocuğunu gördü. Muhabir anne ve iki çocuğunu güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Deprem sonrası toz bulutları görüş mesafesini kısıtlarken, vatandaşlar hızla sokak ortasına toplandı.

Canlı yayında deprem anı... Muhabir küçük kızı böyle kurtardı

YIKILMA SESLERİ

DEPREM devam ederken canlı yayında konuşan muhabirin açıklamaları sırasında binalardan yıkılma sesleri de gelmeye devam etti. Muhabir, "Toz bulutundan dolayı hareket etmekte zorlanıyoruz. Bir kere daha uyarıda bulunalım: Yetkililerin söylediği güvenli yerlere gidin. Binalarda uzak durmayalım" ifadelerine yer verdi.

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