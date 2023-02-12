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Osmaniye'de 7.7'lik depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada

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#Osmaniye#Deprem#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 10:26

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye’de deprem anına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı anlar, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Gaziantep'teki görüntülerde ise prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, hayatlarını hiçe sayarak elleriyle bebek bulunan kuvözleri tuttu.

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Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 04.17’de Osmaniye’de deprem anında yer ve dağın sarsıldığı anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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ADIYAMAN'I YIKAN DEPREM KAMERADA

Adıyaman’daki depremin şiddetini yansıtan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Kampüsü’nün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; depremin başlamasıyla ortaya çıkan ışık hüzmesi ile ağaçların, araçların ve karşıdaki binaların beşik gibi sallanması, yerin yukarı ve aşağı yönlü hareketi yer aldı. (Selim KAYA/ ADIYAMAN, DHA)

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Osmaniyede 7.7lik depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı'nın yıkıldığı an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir başka binadan deprem anında dışarı çıkarak bindikleri otomobille kaçmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor. Sinem Apartmanı, vatandaşların otomobillerine bindiği sırada bir anda yıkılıyor. Apartmanın yıkılışıyla birlikte büyük bir toz bulutu oluşuyor.

Osmaniyede 7.7lik depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada

YENİDOĞAN BAKIM ÜNİTESİNDE deprem PANİĞİ YAŞANDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde büyük panik yaşadı.

Osmaniyede 7.7lik depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda büyük korku yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olan bebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu.

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Yenidoğan bakım ünitesinde deprem paniği yaşandı, hemşireler hayatlarını böyle hiçe saydı
daha fazla video içinYenidoğan bakım ünitesinde deprem paniği yaşandı, hemşireler hayatlarını böyle hiçe saydı

Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememesi için yoğun çaba harcadı.

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#Osmaniye#Deprem#AFAD

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