81 ilde deprem tatbikatı böyle geçti

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Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümü dolayısıyla dün saat 18.57’de “çök kapan tutun” tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) koordinesinde ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57’de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen “Hayati Uyarı Bildirimi” ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı. Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda “çök kapan tutun” hareketini yaptı. Haber Alma ve Yayma Sistemi’nden (HAY) verilen anonslar, cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Bu arada tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.

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Bakan Soylu da tatbikata katıldı.

AFAD MERKEZİ’NDEN CANLI BAĞLANTILAR

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi’nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC’den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı. Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999’daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Saat 18.57’de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök kapan tutun hareketini yaptı. Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

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Tekirdağ’daki berberler ve müşterileri tıraş sırasında tatbikata yakalandı.

‘ETRAFIMIZA DEPREM GÖZÜYLE BAKALIM’

Tatbikatın Türkiye’de bu ölçekte bir ilk olduğunu belirten Bakan Soylu, özetle şunları söyledi: “Devlet olarak 1999’dan sonra çok şeyler kat ettik. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bize en fazla bir dakika ayırsınlar. Aniden bir deprem olsa ‘ben ne yaparım sorusunu kendisine sorsunlar. ‘Çök kapan tutun’ hareketiyle kendilerini ve çevrelerini test etsinler. Bu sefer etrafımıza deprem gözüyle bakalım.”

Türkiye genelindeki tatbikat anına kimi vatandaşlar AVM’lerde alışveriş sırasında, kimileri lokantalarda yemek yerken yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı da, tatbikata bütün yerleşkeleri ve kışlaları ile katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de “Narkotik dedektör köpeğimiz Sezar da deprem tatbikatında” notuyla sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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tatbikat senaryosuna göre deprem anında çalan sirenle vatandaşlar bulundukları yerde ‘çök-kapan-tutun’ hareketini yaptı, sarsıntının ardından da alanları tahliye ettiler. AFAD, tatbikatın ardından “Katılım gösteren vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz” mesajını paylaştı.