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74 yaşındaki kadına dehşeti yaşattılar! Taş ve sopalarla saldırdılar

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#Batman#Kadına Şiddet#Darp
74 yaşındaki kadına dehşeti yaşattılar Taş ve sopalarla saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 12:43

Batman’da bahçesine taş atan çocuklara seslenen 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, çocukların yakınları tarafından taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Komşuları, Vesile Çiftçi'nin yakınlarına haber verdi. Vesile Çiftçi'nin yakınları ile ona saldıranlar arasında çıkan kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. Olayda 3 kişi yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı.

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Batman Merkez Seyitler Mahallesi 3062 Sokak'ta ikamet eden 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, bahçesinde uyuduğu sırada, sokakta bulunan çocuklar bahçeye taş attı. Uyanan Vesile Çiftçi, çocuklara seslenerek taş atmamalarını söyledi. Bunun üzerine ayrılan çocukların ailelerine haber vermesi üzerine ellerinde taş ve sopalarla bahçeye gelen kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık bir grup kadına saldırdı. Saldırı anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, elinde fırça ile bahçeye gelen bir kadın daha sonra bahçeden de aldığı kaldırım taşı ile yakaladığı 74 yaşındaki Vesile Çiftçi’nin kafasına vurarak yere düşürdü. Sonra gelen erkek ise elindeki sopayla yaşlı kadının kafasına ve vücudunun farklı yerlerine vurduktan sonra kafasını tekmelediği görüldü. Görüntülerin devamında güçlükle kalkarak bahçe kapısına yürüyen kadının yardımına komşuları koştu.

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SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

Yakınlarına haber verilmesi üzerine eve gelen yakınları ile yaşlı kadına saldıranlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi gönderildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona erdi.

3 KİŞİ YARALA NDI, 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralı Vesile Çiftçi ile yakınlarından Perişan Alparslan ile Furkan Alparslan kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

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