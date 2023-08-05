Şile'de deniz ortasında bir kadını feci şekilde darbetmişti! Saldırgan yakalandı

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İstanbul Şile Ağlayankaya açıklarında botta bir kadını döven bir kişiyi çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi.

Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Görgü tanığı Mustafa Savaş, "Olaya şahit oldum ve çok üzüldüm. Kadını acımasız bir şekilde denizin ortasında dövüyordu. Müdahale etmek istedim. Ama uzak mesafedeydi. Ama sesi geliyordu, bağırış çığlık sesleri geliyordu. Ve hemen yanında plaj vardı. Plajda, can kurtarma ekipleri vardı. Ama sessiz kaldılar. Görmediklerine inanmıyorum. Mutlaka gördüler ama kimse müdahale etmedi. Ben hemen polisi aradım. Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler. Ve onlar da çoktan uzaklaşmıştı. Biraz yakın olsa aslında 300 metre uzaklıkta falandı. Yakın olsa tabii ki ben de belki korkuturdum, bağırırdım, çağırırdım. Korkutarak kaçırabilirdim. Aslında onları fark ettim orada geziniyorlardı. Çığlığı hemen dikkatimi çekti." ifadelerini kullanmıştı.