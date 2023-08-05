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Şile'de deniz ortasında bir kadını feci şekilde darbetmişti! Saldırgan yakalandı

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#Şile#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 09:12

İstanbul Şile'de deniz ortasında botta bir kadını darbeden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülenmişti. Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Botta kadını darbederken görüntülenen Ş.Ö. gözaltına alındı.

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İstanbul Şile Ağlayankaya açıklarında botta bir kadını döven bir kişiyi çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi.

Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Şilede deniz ortasında bir kadını feci şekilde darbetmişti Saldırgan yakalandı

Görgü tanığı Mustafa Savaş, "Olaya şahit oldum ve çok üzüldüm. Kadını acımasız bir şekilde denizin ortasında dövüyordu. Müdahale etmek istedim. Ama uzak mesafedeydi. Ama sesi geliyordu, bağırış çığlık sesleri geliyordu. Ve hemen yanında plaj vardı. Plajda, can kurtarma ekipleri vardı. Ama sessiz kaldılar. Görmediklerine inanmıyorum. Mutlaka gördüler ama kimse müdahale etmedi. Ben hemen polisi aradım. Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler. Ve onlar da çoktan uzaklaşmıştı. Biraz yakın olsa aslında 300 metre uzaklıkta falandı. Yakın olsa tabii ki ben de belki korkuturdum, bağırırdım, çağırırdım. Korkutarak kaçırabilirdim. Aslında onları fark ettim orada geziniyorlardı. Çığlığı hemen dikkatimi çekti." ifadelerini kullanmıştı.

Şilede deniz ortasında bir kadını feci şekilde darbetmişti Saldırgan yakalandı

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#Şile#Kadına Şiddet#Darp

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