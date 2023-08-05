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Üsküdar'da korkunç olay! Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakımda

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#Bıçaklı Saldırı#Merve Veziroğlu Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 09:58

İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla 32 yerinden bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan Yunus Yıldırım, yakalandı.

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Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yunus Yıldırım, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

Yunus Yıldırım, daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Üsküdarda korkunç olay Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakımda

 

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"KIZ KARDEŞİMİ ŞU ANDA YOĞUN BAKIMA ALDILAR KANAMASI VAR"

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.

Üsküdarda korkunç olay Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakımda

Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" diye konuştu.

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#Üsküdar#Bıçaklı Saldırı#Merve Veziroğlu Yıldırım

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