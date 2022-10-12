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Akşener'den dikkat çeken mesaj... 'Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı' dediği iddia edildi

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#İyi Parti#Meral Akşener#CHP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 12:22

"6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun yanıtı aranırken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il başkanlarına "Kemal Bey aday gibi görünüyor" dediği ileri sürüldü. Konuyla ilgili bir açıklama da HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

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Seçimler için geri sayım sürerken, gözler 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Akşener, "Kemal bey kararlı, aday gibi görünüyor" mesajı verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel İdare Kurulu'nda kurultay kararı alınmasının ardından ilk kez Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Kongrelere "bütünlük içinde" gidilmesi mesajını verirken, milletvekili aday aday olmayı düşünen il başkanlarının kongrelerde aday olmamasını istedi. Kırgınlık ve sorun olmasın uyarısında bulundu. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de 6'lı masadaki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasıydı.

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Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, toplantıda İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündeme getirilen isimler hatırlatıldı. Akşener ise "Biz, kendisi çıkıp 'Ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti liderinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı içinse "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumu yaptığı belirtildi.

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DEMİRTAŞ'TAN 6'LI MASA AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili bir açıklamada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş'tan "Altılı masa, kendi adayını nasıl belirleyeceğine kendisi karar verecek" mesajı geldi.

Demirtaş, "Bu bizim dahil olabileceğimiz bir süreç değil. Nasıl kazanacakları sorusunun muhatabı da doğal olarak kendileridir'' dedi.

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#İyi Parti#Meral Akşener#CHP

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