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Son dakika... Bu kış nasıl geçecek? İstanbul'da kar yağışı görülecek mi? Prof. Dr. Şen canlı yayında anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 11:00

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında 'Bu kış nasıl geçecek?' sorusuna yanıt verdi. Prof. Dr. Şen, bu senenin de geçtiğimiz yıl gibi La Nina etkisinde geçeceğini belirterek, kışın geleceği tarihi açıkladı. Prof. Dr. Şen, bu senenin de tıpkı geçen kış gibi fazla yağışlı olacağını ifade etti.

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Ekim ayının başlamasıyla sıcaklıklar sonbahar seviyesine gelirken vatandaşlar 'Bu kış nasıl geçecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında meteorolojik tahminlerini açıkladı. Prof. Dr. Şen, bu sene kış ayının Ocak itibariyle başlayacağını belirterek Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sonbahar yaşanacağını ifade etti. Sonbaharın yağışsız geçeceğini belirten Prof. Dr. Şen, "Kar yağışı Ocak, Şubat, Mart aylarında olacak. Batı bölgelerde kışı biz Ocak ayından itibaren göreceğiz. Kar yağışı fazla olacak" dedi.

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İşte Prof. Dr. Şen'in canlı yayında yaptığı açıklamalar...

'Dünyada kış nasıl geçecek?' diye herkes bunun peşinde şu an. Yakıt konusunda biraz sıkıntı çekilecek çünkü. Kar yağacak mı, ne zaman yağacak gibi sorular var. Dünyada meteorolojik hareketleri etkileyen 2-3 tane etkili sistem vardır. Bunlar biri La Nina denilen bir olay vardır.

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Son dakika... Bu kış nasıl geçecek İstanbulda kar yağışı görülecek mi Prof. Dr. Şen canlı yayında anlattı

"LA NİNA ETKİLİ OLACAK"

Dünyada La Nina'lı bir yıl etkili olacak. Böyle yıllarda dünyanın belirli bölgelerinde aşırı yağışlar meydana geliyor. Geçen sene de böyle bir tablo vardı. El Nina'da sıcaklıklar artıyor. La Nina bunu etkiliyor. Yüksek basınç var, buna biz atlantik salınımları var, bu yüksek basıncın yükselmesi veya hafiflemesi çok önemli bizim için.

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"SONBAHARDA KURU BİR HAVA BEKLİYORUZ"

La Nina bunu Ocak ayından itibaren zayıflatacak. Kuvvetli olduğu zaman Türkiye kuru oluyor. Sonbaharda bu etkili olacak. Sonbaharda kuru bir hava bekliyoruz. Eylül kuru geçti, Ekim de öyle geçiyor. Kasım-Aralık batı bölgelerde kuru geçecek.

Kar yağışı Ocak, Şubat, Mart aylarında olacak. Geçtiğimiz yıl da La Nina etkisi vardı. Sonbaharda yüksek basınç kuvvetli, yeni yılda bu zayıflayacak. Bu zayıfladığı takdirde yukarıdaki alçak basınç aşağıya inecek. Ekim, Kasım, Aralık sıcaklıklar ortalamanın biraz üzerinde yağış da biraz aşağısında.

Son dakika... Bu kış nasıl geçecek İstanbulda kar yağışı görülecek mi Prof. Dr. Şen canlı yayında anlattı

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"KAR YAĞIŞI FAZLA OLACAK"

La Nina'nın etkisi Ocak'tan itibaren azalmaya başlayacak, dolayısıyla bize kuzeyden yağışlı ve soğuk hava gelmeye başlayacak. Ocak, Şubat, Mart ayları... Geçen seneki kar yağışlarını bu sene de yaşayabiliriz. Batı bölgelerde kışı biz Ocak ayından itibaren göreceğiz. Kar yağışı fazla olacak.

Son dakika... Bu kış nasıl geçecek İstanbulda kar yağışı görülecek mi Prof. Dr. Şen canlı yayında anlattı

BU AKŞAM KOCAELİ VE SAKARYA ÇEVRELERİNDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika... Bu kış nasıl geçecek İstanbulda kar yağışı görülecek mi Prof. Dr. Şen canlı yayında anlattı

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı...

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar

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