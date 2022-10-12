Yunan basınından itiraf gibi manşet... Miçotakis doktrini için ciddi bir yenilgi

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ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışı için ortaya sunduğu, “F-16’lar veya F-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye tarafından Yunanistan sahasına yönelik tekrarlayan ihlallerde kullanılmayacağına dair” güvence ve satışın ABD çıkarına olması yönünde iki madde ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının senato versiyonundan çıkarıldı.

Karar komşu Yunanistan'da adeta soğuk duş etkisi yarattı. Bu haber ülkedeki pek çok gazete ve televizyonda birinci haber oldu.

Skai bu gelişmeyi 'Miçotakis doktrini için ciddi bir yenilgi' başlığı ile okurlarına sundu.

Gözden Kaçmasın Yunan dostu senatörden skandal açıklamalar Haberi görüntüle

Haberde Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon'nun (SYRİZA) açıklamalarına yer verildi ve kararın Türkiye için bir ödül olduğu yorumunda bulunuldu.

Kathimerini bu gelişmeyi 'ABD Senatosu, F-16'nın Türkiye'ye satışını kısıtlayan değişiklikleri geri çekti' başlığı ile duyurdu.

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To Vima haberinde 'Erdoğan'ın itirazları yanıt mı buldu' sorusunu sorarken, ABD basınının henüz bu kararın detaylarını yazmadığına vurgu yapıldı.

CNN Greece'ABD Senatosu Türkiye'ye F-16 satışı için şartları çıkardı' başlığını atarken Türkiye'ye karşı sert ifadeleri ile bilinen Ta Nea ise bu sefer sadece haberi okurlarına sunmak ile yetindi, haberde bir yoruma yer verilmedi.

İŞTE YUNANİSTAN'IN GİRİT PLANI

Yunan basını dün Atina'nın Girit planına geniş yer ayırmıştı. Ta Nea'da yer alan habere göre, Yunanistan, Girit’in güneyindeki kıyı bölgesinin karasularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planlıyor.

Haberde, Yunanistan'ın bu kararını müttefiklerine bildirme yükümlülüğü olmadığını iddiasına yer verildi.

Türkiye daha önce Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını 'savaş sebebi' olarak nitelendirmişti.

'KARARNAME HAZIR'

Aynı haberde hükümete yakın bir kaynağa atıfta bulunularak cumhurbaşkanlığı kararnameleri hazır olduğu ve bunun doğrudan BM'ye sunulabileceği bilgisine yer verildi.

Türkiye ile Libya mutabakatına atıf yapılan haberlerde Atina'nın bu kararı bir koz olarak kullanabileceğinin de altı çizildi.

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

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Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.