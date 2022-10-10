Paniğe kapılan Atina, Kahire’nin kapısını çaldı

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Dün Kahire’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşen Dendias, gerek Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları ile ilgili 2019 Kasım’ında imzalanan mutabakat protokolünün, gerekse 3 Ekim’de imzalanan mutabakat zaptının yasal olmadığını iddia etti. Dendias, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin görev süresinin sona erdiğini, Libya halkını temsil etmediğini ve geçiçi bir hükümet olduğunu, dolayısıyla uluslararası anlaşmalar imzalamaya yetkisi bulunmadığını da ileri sürdü. Yunan medyasına göre Şukri ise şunları söyledi: “Dendias ile Libya’daki hükümetin görev süresinin Haziran 2022’de sona erdiğinden meşru olmadığında ve uluslararası anlaşmalar imzalama yetkisi bulunmadığında mutabık kaldık.”

YUNANİSTAN’DA ENDİŞE

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Öte yandan Yunan kurmayların, bir çatışma halinde Türkiye’nin Libya’daki Vatiye hava ve Misrata deniz üslerini kullanması senaryosunu da inceledikleri ileri sürüldü.