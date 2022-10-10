Yunan dostu senatörden skandal açıklamalar

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Hollen, Yunan “Real News” gazetesine demecinde “Libya ile imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yeni bir provokatif eylemidir. Sorun, Erdoğan yönetimindeki Türk politikasıdır. Rusya’ya, Putin’e çok yakın. Rusya, Kıbrıs ve DEAŞ’a karşı mücadele veren Suriyeli Kürt kardeşlerimiz ile ilgili politikası, bizim ve NATO’nun çıkarlarını baltalıyor” dedi. “Türkiye, Yunanistan’a saldırırsa ABD ne yapacak” sorusuna Hollen, “Umarım Biden hükümeti, böyle bir durumun çok ağır sonuçları olacağını Türk tarafına anlatmıştır” yanıtını verdi.