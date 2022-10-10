Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yunan dostu senatörden skandal açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Libya#Türkiye
Yunan dostu senatörden skandal açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

Sıkı Yunan-Rum dostu Amerikalı Demokrat Parti Senatörü Chris van Hollen, Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında işbirliğine ilişkin 3 Ekim’de Trablus’ta imzalanan mutabakat zaptını “provokatif eylem”, Suriye’deki teröristleri ise “Kürt kardeşlerimiz” diye tanımladı.

Haberin Devamı

Hollen, Yunan “Real News” gazetesine demecinde “Libya ile imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yeni bir provokatif eylemidir. Sorun, Erdoğan yönetimindeki Türk politikasıdır. Rusya’ya, Putin’e çok yakın. Rusya, Kıbrıs ve DEAŞ’a karşı mücadele veren Suriyeli Kürt kardeşlerimiz ile ilgili politikası, bizim ve NATO’nun çıkarlarını baltalıyor” dedi. “Türkiye, Yunanistan’a saldırırsa ABD ne yapacak” sorusuna Hollen, “Umarım Biden hükümeti, böyle bir durumun çok ağır sonuçları olacağını Türk tarafına anlatmıştır” yanıtını verdi.

Gözden Kaçmasın

Belarus’u savaşa katma planıBelarus’u savaşa katma planıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Libya#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota