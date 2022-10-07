Yunan basınında tek gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan... 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi(AST) AB üyesi ve üye olmayan 43 ülkenin liderini dün Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya getirdi.

MİÇOTAKİS YENİDEN SAHANEYE ÇIKTI

Girdiği her uluslararası toplantıda Türkiye'yi şikayet etmek için bahane arayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde de kriz çıkarmak için elinden geleni arkasına koymadı.

Yunan Başbakan, akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınyaptığı konuşmadan rahatsız olduğunu iddia ederek yetkililerden izin alıp yeniden sahneye çıktı ve kendilerine haksız ithamlarda bulunulduğunu iddia etti.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve sonrası yaptığı açıklamada Miçotakis'e tepki göstererek "Bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de kimden izin aldı bilmiyorum herhalde başkandan almış izni. Orada çıkıp bir konuşma yaptı." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Kendisine bizim ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey yoktu. Ve olması gereken yerde değiller. Hala bunların bütün politikaları yalan üzerine kurulu. Hep yalan, dürüstlük yok. 'Hadi bir araya gelelim' dediğimizde kıyıdaş ülkelerle birlikte. Buna yanaşmıyorlar. Ve araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Birçok ülke de bizden adım atmamızı beklediler. Sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor. 'Yok' dedi, 'Ben izin almam' dedi. 'Benim zaten 2 ayım kaldı, görüşelim bitirelim bu işi' dedi. Sizin muhataplarınız belli. Bizim de Yunanistan'la görüşeceğimiz bir şey yok, zaman içinde temenni ederim ki bir görüşme fırsatı yakalarız."



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Yunan medyası dün Prag'daki zirve başlamadan Miçotakis'in Türkiye ile ilgili planlarını duyurmuştu. Ta Nea'da yer alan haberde Miçotakisin bu zirveyi Türkiye'yi şikayet etmek için bir fırsat olarak gördüğü belirtildi. Gazete haberi 'Miçotakis Prag'da Avrupalı ​​liderleri Türkiye'nin sebep olduğu zorluklar hakkında bilgilendirecek' başlığı ile okurlarına sundu.

YUNAN BASININDA TEK GÜNDEM ERDOĞAN

Dün akşam yemeğinde yaşananlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e verdiği tepki bugün Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.İşte Yunan basınında yer alan o haberler... CNN YUNANİSTAN: TÜRKİYE'DEN OLAĞANÜSTÜ MEYDAN OKUMA

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CNN Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma' başlığı ile duyurdu. CNN haberinde "Prag'da Erdoğan ve Miçotakis arasında gerilim, Başbakan müttefiklerini bilgilendirdi' ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tansiyonu yükselttiğini iddia etti. KATHİMERİNİ: MİÇOTAKİS TÜRK LİDERE DOĞRUDAN YANIT VERDİ

Kathimerini 'Miçotakis ve Erdoğan arasında gerilim' başlığını kullandığı haberinde Erdoğan`ın, "Bazı ülkelerin Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri peşinde koşmak yerine gerilimi tırmandırdığını görüyoruz. Burada şunun altını çizmek isterim: Türkiye'nin hiçbir ülkenin egemenliğine, topraklarına, haklarına talip yoktur." mesajını öne çıkardı.

Gazete, Miçotakis'in Türk lidere doğrudan yanıt verdiğini savundu.

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"ERDOĞAN'DAN PRAG'DA GÖZDAĞI'

Skai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag'da gözdağı verdiğini iddia ettiği haberinde akşam yemeğinde yaşananları'Erdoğan'ın karalama haykırışları' olarak tanımladı ve Yunan liderin Erdoğan'a sert bir yanıt verdiğini yazdı. İKİ LİDER ARASINDA YÜKSEK GERİLİM

Proto Thema internet sitesi haberinde 'Erdoğan'ın öfkesi' başlığını kullanırken iki lider arasındaki yüksek gerilime dikkat çekti. Gazete Erdoğan ve Miçotakis'in zirvede birbirlerine bakmadığını iddia etti.

Eleftheros Typos ise Yunan başbakana övgüler yağdırdığı haberinde "Erdoğan'ın Prag'daki gösterisi başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÖN PLANAN ÇIKARDILAR

Protothema Erdoğan'ın Miçotakis'e yönelik "Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş görünüyor." ifadesini manşete taşındı. Tovima ise akşam yemeğinde Yunanistan ile Türkiye liderleri arasında tansiyonun yükseldiğine dikkat çekti.

Star.gr internet sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye yönelik suçlamalarını da ön plana çıkarıldı. TO VİMA: OLAYLI AKŞAM YEMEĞİ

To Vima Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede de Yunanistan'ı hedef aldığını öne sürerek 'olaylı akşam yemeği' başlığını kullandı. Erdoğan'ın Yunanistan'a gözdağı verdiğini yazan gazete Miçotakis'in gerekli cevabı verdiği iddia etti.

"MİÇOTAKİS VE ERDOĞAN'IN BİLEK GÜREŞİ"

Ta Nea gazetesi Prag'da yaşananları 'çatışma' olarak değerlendirdi haberi 'Miçotakis ile Erdoğan arasında yüksek tansiyon' başlığı ile duyurdu.



Gazete Erdoğan'ın 'Beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş' sözlerini ön plana çıkarırken, Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr zirvede yaşananları 'Miçotakis ve Erdoğan'ın bilek güreşi' başlığı ile okuyucularına sundu.