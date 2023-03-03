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6'lı masa toplantısında neler oldu? Akşener neden imza attı? İşte son gelişmeler...

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#İyi Parti#Kemal Kılıçdaroğlu#Meral Akşener
6lı masa toplantısında neler oldu Akşener neden imza attı İşte son gelişmeler...
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 12:42

Dün akşamki 6'lı masa toplantısının ardından gözler İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti kurmayları ile bir araya geldi, değerlendirme yaptı. Peki o toplantıda neler konuşuldu? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında son durumu aktardı.

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Akşener ‘Milletin teveccühüne bakmak lazım’ diyerek bir anket çalışmasını getirdi. Partisinin yetkili kurullarının talebi ile yaptığını söyledi. ‘Milletin tercihlerini göz önünde bulunduracaksak bu çalışmalar önemli’ dedi. O çalışmalar kapsamında iki belediye başkanının ismini telaffuz etti. Kılıçdaroğlu araya girerek bu iki belediye başkanı görevinin başında olacak, bu karar çoktan alındı.’ dedi. Meral Akşener, ‘O zaman tüm partilerin onay vereceği şekilde bir kamuoyu araştırması veya anket yaptıralım, kim çıkarsa onunla yürüyelim teklifi yaptığı ancak bunun da kabul görmediği ifade ediliyor. Bunun üzerine virgül koyuldu toplantıya. Taraflar partilerinin yetkili kurulları ile görüşmek üzere dağıldı deniliyor.

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O metin ortak adayı açıklamam metni değildi. Ortak aday fikrini partilerin yetkili kurumlarına götürme kararını ifade eden bir metin olduğu için Akşener’in buna imza attığı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu tarafında kampanyaya ilişkin fotoğraf çekimi ile başladı. Olumsuz bir durum beklemiyor. İYİ Parti’de değişen bir şey yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakılmıyor. İsim kim olursa olsun neye göre olduğu belirlenmeli. 6 siyasi partinin halkın tercihlerini yansıtması gerektiği belirtiliyor. Bir partinin onay vermediği isim nasıl mutabakatla verilecek.

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‘Siz bu masayı planın parçası olarak mı kurdunuz’, diyorlar. Akşener ‘karar mekanizmasını etkileyecek bir şey demedim’ diyor.

Sorumluluk bizde değil biz masanın kuruluş amacına uygun hareket ettik deniliyor. Bundan sonrasına ilişkin karar vermedik deniliyor. Kılıçdaroğlu aday olarak dayatılırsa masayı noter yerine koymuş olur.

İYİ Parti masadan kalkarsa İmamoğlu veya Yavaş’ı adayı gösteremez deniliyor. İmamoğlu benim adayım Kılıçdaroğlu dedi. İYİ Parti Masadan ayrılma kararı alırsa gözler aday olarak Akşener’e dönüyor.

Pazartesiye kadar bu hareketliliğin sürmesi bekleniyor.

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#İyi Parti#Kemal Kılıçdaroğlu#Meral Akşener

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