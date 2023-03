6’lı Masa açıklamasından sonra İYİ Partili Dikbayır önce tweet attı sonra sildi

Haberin Devamı

6'lı Masa toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Ortak aday konusunda ortak anlayışa ulaştık. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" denildi.

Ortak açıklamanın ardından CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan yaptığı paylaşımda "başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Aynı videoyu paylaşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir, 25-26-27. dönem CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Mahir Polat ise bir süre sonra tweetlerini sildi.

Yazılı açıklama sonrası kişisel hesabından bir Twitter paylaşımı yapan İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o" ifadelerini kullandı.

TWEETİNİ SİLDİ

Bir paylaşımda daha bulunan Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" dedi. Dikbayır, kısa bir süre sonra attığı tweeti sildi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

ERHAN USTA: METİNDEN MUTABAKAT SAĞLANAMADIĞI ANLAŞILIYOR

Habertürk'te Kübra Par'ın "Biz bu metinden ne anlamalıyız?" sorusuna yanıt veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da şu ifadeleri kullandı:

Ben Meclis'teyim. Sayın Genel Başkanımızla henüz bir görüşmem olmadı. 22.30'da Genel Başkanımız bizi toplantıya çağırdı. Toplantıda bize detaylı bilgi verecektir diye düşünüyorum. Metin dışında herhangi bir bilgim yok. Metinden isimler konuşulmuş ancak bir mutabakat sağlanamadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla İYİ Parti açısından şunu söyleyebilirim. Genel Başkanımız en başında 'Bizim bir çalışma ilkemiz var. Ben 6'lı masada konuşulan her konuyu nihai olarak yetkili kurullarımla görüşeceğim' dedi. Zannediyorum sistem yine aynı olacak. Partililerin görüş ve değerlendirmelerini Genel Başkanımız alacaktır. Biz her defasında görüşlerimizi ifade ettik ama her defasında Genel Başkanımıza nihai olarak yetkili sizsiniz, sizin her kararınızın arkasında duracağız dedik. Genel Başkanımız da 'Hayır. Ben karar verilmesi gereken hususları kurullara getireceğim' dedi. Yine benzer bir şey yaşanacaktır.

"Ümit Dikbayır'ın tweetinden ne anlamalıyız" sorusunu da yanıtlayan Usta "Ben de bilmiyorum. Toplantıya geçince kendisine ben de soracağım tweeti" dedi.