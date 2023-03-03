Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

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Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.



Geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

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Gözden Kaçmasın EYT tamam, işte tüm merak edilenler Haberi görüntüle

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

PEKİ EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili şu bilgileri vermişti.

Sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler."

DÜZENLEMEDE YAŞ SINIRI YOK

Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

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BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Tarkan Zengin, "İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler" dedi.

Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.

Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi" yazarak gelen linki tıklamanız gerekiyor. Açılan pencerede "Yeni başvuru" sekmesi tıklandıktan sonra tahsis talep türü olarak "Yaşlılık aylığı" seçilerek ilerlenmesi gerekiyor. SSK kapsamında başvurulacaksa 4A, Bağkur kapsamında başvurulacaksa 4B seçeneği işaretlenerek "Başvur" butonunun tıklanması gerekiyor.

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Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı ve şubesini seçip iletişim bilgileri doldurularak "Aylık alıyor mu?" sorusunu da "evet" ya da "hayır"ı seçmeniz gerekiyor. Son olarak "İleri" sekmesi tıklanarak "Başvur" butonuna da onay vererek başvuru tamamlanıyor.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT'den faydalanacak olan vatandaşlar mart ayı içerisinde dilekçelerini verip, nisan ayında ilk emekli maaşlarını alabilecek.

EMEKLİ OLUP YENİDEN ÇALIŞACAKLAR DİKKAT

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

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Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

KAMU PERSONELİ VE SÖZLEŞMELİLERDE BAŞVURABİLECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.