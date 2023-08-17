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6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta Can mucize eseri kurtarılmıştı! Fulya Öztürk o anları anlattı

Güncelleme Tarihi:

#KAHRAMANMARAŞ#GÖLCÜK#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 14:28

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 24'üncü yıl dönümünde, depremde hayatlarını kaybedenler anılıyor. Türkiye yaklaşık 6 ay önce de Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi yaşadı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan ve perdenin arkasında fark edilen Can'ın mucize kurtuluş hikayesini anlattı. Öztürk, canlı yayında o görüntülerin ekrana gelmesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

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 24 yıl önce Kocaeli Gölcük merkezli yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, geçen yıllarda yaralar sarılmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta ise Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi yaşadı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk de deprem bölgesinde haber takibindeydi. Depremzedelerin sesi olan Öztürk, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan ve perdenin arkasından el sallayan Can'ın kurtarılmasına vesile olmuştu.

Öztürk, Can'ın kurtuluşunu anlatırken duygusal dakikalar yaşarken şöyle konuştu:

Tesadüfen gördük. Bir perdenin oynadığını gördü. İnternet yok, şebeke yok. Nasıl bir ekip bulurum diye düşündüm. Biz kağıdı alıp kroki çizdik sokağı bulabilmek için. 7 saatte kurtarıldı. AFAD ve JAK ekipleri müdahale etti. JAK sürüne sürüne ufacık bir delikten girdi. Can iyi şimdi. Fotoğrafı da var, şimdi okula gidiyor. Hayata tutunuş hikayesini ekrana getirmiştik.

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6 Şubat depreminde Kahramanmaraşta Can mucize eseri kurtarılmıştı Fulya Öztürk o anları anlattı

Biz harekete geçmek zorundayız, İstanbul’da deprem bekleniyor. Maraş’tayız, Adıyaman’dayız. Prof. Dr. Naci Görür 7’nin üzerinde deprem bekleniyor, diyor.

6 Şubat depreminde Kahramanmaraşta Can mucize eseri kurtarılmıştı Fulya Öztürk o anları anlattı

Gözden KaçmasınCNN Türk depremin merkez üssünde... Mucizenin adı: Can Perde arkasından el sallayınca fark edildiCNN Türk depremin merkez üssünde... Mucizenin adı: Can! Perde arkasından el sallayınca fark edildiHaberi görüntüle

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN YAKINLARININ MEZARLARINI ZİYARET EDİP, DUA ETTİLER

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 24'üncü yıl dönümünde, depremde yakınlarını kaybedenler, sabah saatlerinde Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na geldi, kabir başlarında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Depremde yakınlarını kaybeden Salih Topsakal, yaşadıklarını anlatarak, "Bizim kına gecemiz vardı, 1999 depreminde. Biz evdeydik. Ben Gölcük denizinden motorla karşıya geçecektim. Benim yanımda hanımımla birkaç kişi daha vardı. ‘Enişte geri dön, ben bir rüya gördüm. Gölcük kara dumana büründü. Gölcük görünmüyor’ dedim. Biz de eve geldik, telefona sarıldım. ‘Biz gelemedik’ dedim. Kız kardeşim, ‘Yarın gelirsiniz’ dedi. O gece deprem oldu. Annem, babam herkes buradaydı. O gün bugün, bu acıları yaşıyoruz. Her sene buraya geliyorum. Allah bir daha göstermesin. Burada yeğenim, annem, kız kardeşim, komşularım var. Gidip geliyoruz buraya. Kendi akrabalarımızdan 5-6 kişi ve komşularım var" dedi.

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6 Şubat depreminde Kahramanmaraşta Can mucize eseri kurtarılmıştı Fulya Öztürk o anları anlattı

'EŞİM ÇIKTI AMA BEN ÇIKAMADIM'

Depremde yaklaşık 5 saat enkaz altında kalan Hacer Çalpa ise yaşadıklarını hala unutmadığını belirterek, felaket anını anlattı. Depremde yakınlarını da kaybeden Çalpa, "Biz daha yatmamıştık; eşimle, kayınpederimle sohbet ediyorduk. Sonra bir anda baktık ki sanki böyle bir ışık oldu. Sonra bütün çatı falan her şey bizim üzerimize geldi. Eşim hemen çıktı ama ben çıkamadım. Çıktığımda gündüzdü. Sonra öğrendim ki annemin kolu kopmuş, kayınpederim de vefat etti. Çocuklarımı düşündüm, yanımda yoktu. Çocuklarımı başka yere koymuşlar. Sonra onları aradım. Annemin vefatını bana söylemediler, sonra söylediler ben üzülürüm diye. Allah kimsenin başına vermesin. Annemi, kayınpederimi, teyzemin kızı ile kocası ve oğlunu enkazın altında kaybettim. Ben, küçük bir boşluğun içerisinde kalmıştım, orayı kazıyarak beni çıkardılar. Kamyonların krikosuyla destek yaptılar, beni öylelikle çıkardılar. Küçük bir boşluğun içerisinden çıktım. 4-5 saat enkazda kaldım. 24 yıl geçtiği halde hiç unutmadık. Halen gözlerimi kapattığım zaman bazen o anlar canlanıyor gözümün önünde" ifadelerini kullandı. Nazım Özgün ERBULAN- Dinçer AKBİR/Gölcük (Kocaeli), (DHA)

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6 Şubat depreminde Kahramanmaraşta Can mucize eseri kurtarılmıştı Fulya Öztürk o anları anlattı

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#KAHRAMANMARAŞ#GÖLCÜK#Deprem

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