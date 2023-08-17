6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta Can mucize eseri kurtarılmıştı! Fulya Öztürk o anları anlattı

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24 yıl önce Kocaeli Gölcük merkezli yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, geçen yıllarda yaralar sarılmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta ise Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi yaşadı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk de deprem bölgesinde haber takibindeydi. Depremzedelerin sesi olan Öztürk, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan ve perdenin arkasından el sallayan Can'ın kurtarılmasına vesile olmuştu.

Öztürk, Can'ın kurtuluşunu anlatırken duygusal dakikalar yaşarken şöyle konuştu:

Tesadüfen gördük. Bir perdenin oynadığını gördü. İnternet yok, şebeke yok. Nasıl bir ekip bulurum diye düşündüm. Biz kağıdı alıp kroki çizdik sokağı bulabilmek için. 7 saatte kurtarıldı. AFAD ve JAK ekipleri müdahale etti. JAK sürüne sürüne ufacık bir delikten girdi. Can iyi şimdi. Fotoğrafı da var, şimdi okula gidiyor. Hayata tutunuş hikayesini ekrana getirmiştik.

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Biz harekete geçmek zorundayız, İstanbul’da deprem bekleniyor. Maraş’tayız, Adıyaman’dayız. Prof. Dr. Naci Görür 7’nin üzerinde deprem bekleniyor, diyor.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN YAKINLARININ MEZARLARINI ZİYARET EDİP, DUA ETTİLER

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 24'üncü yıl dönümünde, depremde yakınlarını kaybedenler, sabah saatlerinde Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na geldi, kabir başlarında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Depremde yakınlarını kaybeden Salih Topsakal, yaşadıklarını anlatarak, "Bizim kına gecemiz vardı, 1999 depreminde. Biz evdeydik. Ben Gölcük denizinden motorla karşıya geçecektim. Benim yanımda hanımımla birkaç kişi daha vardı. ‘Enişte geri dön, ben bir rüya gördüm. Gölcük kara dumana büründü. Gölcük görünmüyor’ dedim. Biz de eve geldik, telefona sarıldım. ‘Biz gelemedik’ dedim. Kız kardeşim, ‘Yarın gelirsiniz’ dedi. O gece deprem oldu. Annem, babam herkes buradaydı. O gün bugün, bu acıları yaşıyoruz. Her sene buraya geliyorum. Allah bir daha göstermesin. Burada yeğenim, annem, kız kardeşim, komşularım var. Gidip geliyoruz buraya. Kendi akrabalarımızdan 5-6 kişi ve komşularım var" dedi.

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'EŞİM ÇIKTI AMA BEN ÇIKAMADIM'

Depremde yaklaşık 5 saat enkaz altında kalan Hacer Çalpa ise yaşadıklarını hala unutmadığını belirterek, felaket anını anlattı. Depremde yakınlarını da kaybeden Çalpa, "Biz daha yatmamıştık; eşimle, kayınpederimle sohbet ediyorduk. Sonra bir anda baktık ki sanki böyle bir ışık oldu. Sonra bütün çatı falan her şey bizim üzerimize geldi. Eşim hemen çıktı ama ben çıkamadım. Çıktığımda gündüzdü. Sonra öğrendim ki annemin kolu kopmuş, kayınpederim de vefat etti. Çocuklarımı düşündüm, yanımda yoktu. Çocuklarımı başka yere koymuşlar. Sonra onları aradım. Annemin vefatını bana söylemediler, sonra söylediler ben üzülürüm diye. Allah kimsenin başına vermesin. Annemi, kayınpederimi, teyzemin kızı ile kocası ve oğlunu enkazın altında kaybettim. Ben, küçük bir boşluğun içerisinde kalmıştım, orayı kazıyarak beni çıkardılar. Kamyonların krikosuyla destek yaptılar, beni öylelikle çıkardılar. Küçük bir boşluğun içerisinden çıktım. 4-5 saat enkazda kaldım. 24 yıl geçtiği halde hiç unutmadık. Halen gözlerimi kapattığım zaman bazen o anlar canlanıyor gözümün önünde" ifadelerini kullandı. Nazım Özgün ERBULAN- Dinçer AKBİR/Gölcük (Kocaeli), (DHA)

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