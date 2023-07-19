4 güne dikkat! Çöl sıcakları yeniden geliyor... Prof. Dr. Şen: Bu sıcaklar bitmeyecek

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sıcaklar bitmeyecek. Bu sene büyük ihtimalle Eylül 15'e kadar bu aşırı sıcaklar devam edecek gibi görünüyor. Periyodik vaziyette tabi, bir alçalacak bir yükselecek." ifadelerini kullandı.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından satır başları:

Bugün İstanbul 32 derece civarında. Deniz kenarında, denize gidenlerin 11-16.00 aralarında ben deniz kenarındayım diye sevinmesinler orada ısı çarpmaları daha fazla olur. Bunu da not olarak düşelim. Yarın İstanbul'da sıcaklık 34-35 dereceye çıkacak. Cumartesi günü sıcaklık biraz daha yükselecek. Önümüzdeki 4 gün Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. İstanbul'da bir sıcak hava dalgası olacak Marmara'da. En sıcak gün İstanbul için söylüyorum Cumartesi günü. 37 derece sıcaklık ölçülecek. Gölgede ölçülür, güneş de ölçülmez. Bazen medyada görüyorum 52 derece oldu falan, onlar yanlış ölçümlerdir. 37 derecenin hissedilen sıcaklığı 42 derece olacak. Onun için cumartesi günü eğer işimiz yoksa, önemli bir durumumuz yoksa dışarı çıkmayalım.

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"İKİNCİ DALGA GELİYOR"

Pazartesi günü sıcaklıklar normale dönüyor. Ortalamalara dönüyor daha doğrusu. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar hala yüksekti. Bugün de yüksek, dün de yüksekti. O daha bitmeden ikinci dalga oralara geliyor. Özellikle Muğla-Antalya civarında 40 dereceyi geçti. Nem oranı düştü.

"ORMANIN KENARINDAN DAHİ GEÇMEYELİM"

Aman orman yangınlarına dikkat diyoruz. Ormanın kenarından dahi geçmeyelim. Orman yangınında iki eşik vardır. Bir 40 derecenin üzeri, bir de yüzde 20'nin altındaki nemdir. Bu eşik sallanıyor önümüzdeki günlerde aman dikkat edelim.

"ÜÇÜNCÜ DALGA GELECEK"

Önümüzdeki haftadan sonra da üçüncü dalga geliyor. Batı bölgeleri için bu. Küresel ısınma var tabi ama bu sene El Nino etkisi var.

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Gözden Kaçmasın Termometreler alev aldı Haberi görüntüle

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık