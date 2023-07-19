En kötüsü henüz gelmedi: Dünya bilinmeyen bir bölgeye giriyor, sıcaklıklar ölümcül olabilir...

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Dünya genelinde de milyonlarca kişi aşırı hava olaylarıyla karşı karşıya. ABD ve Çin’de sıcak havayla mücadele edilirken, Doğu Asya’da yoğun yağış görülüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda daha yoğun olacağını söylüyor. Kuruluş, aşırı hava olaylarının da iklim değişikliğiyle mücadelede daha çok şey yapılması gereğinin altını çizdiğini vurguluyor.

KIRMIZI ALARM SÜRÜYOR: BAZI BÖLGELER 39 DERECEYİ GÖRECEK

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Dünya şimdiye kadar kaydedilen en sıcak haftasını yaşadı ancak meteorologlar en kötüsünün henüz gelmediğini söylüyorlar. Temmuz potansiyel olarak şimdiye kadarki en sıcak ay olmaya hazırlanıyor.



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Avrupa, bugün ve yarın sıcak hava dalgasının zirvesine hazırlanıyor ve bazı bölgelerde sıcaklıkların 49C'ye kadar çıkması bekleniyor.

İtalya, İspanya, Yunanistan ve Balkanların bazı kesimlerinde, yoğun sıcaklık nedeniyle yaşanabilecek sağlık riskleri için konulan kırmızı alarm devam ediyor.

Kuzeybatı İspanya’daki Figueres’te 45,3, Sardinya Adası’ndaki Bauladu’da 44,5, Sicilya’daki Litaca’da ise 46,3 derece sıcaklık ölçüldü.

Avrupa’daki sıcaklık rekoru Ağustos 2021’de Sicilya’daki Palermo bölgesinde 48,8 derece olarak ölçülmüştü.



Aşırı sıcak hava, aralarında Çin ve ABD’nin de bulunduğu dünyanın diğer kesimlerini de etkisi altına aldı. İngiltere Metoroloji Ofisine göre Çin’de Pazar günü 52,2 dereceyle tüm zamanların en sıcak havası rekoru kırıldı.

ABD’nin güneybatı eyaletlerinde yaşayan 80 milyondan fazla kişiye sıcaklık uyarısı yapıldı.

California’daki Ölüm Vadisi’nde Pazar günü 52 derecelik sıcaklık görülürken, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te 18 gündür 43 derece sıcaklık görülüyor.

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Las Vegas havaalanından Atlanta'ya gidecek Delta Air Lines'a ait bir uçakta bekleyen yolcular, kavurucu sıcak hava dalgasında klimasız kalınca baygınlık geçirdiler.

Geciken uçuş nedeni ile uçakta bekleyen yolculardan 4'ü baygınlık geçirdi. ABD medyasına yansıyan görüntülerde yolcuların sedye ile uçaktan indirildikleri, uçuş görevlilerinin ise ellerinde oksijen maskeleri ile yolculara müdahale ettiği görüldü.



Güney Avrupa’nın geniş kesimleri rekor sıcaklıklardan etkilenmeye devam ederken, kıta genelindeki orman yangınları sürüyor.

Yunanistan ve İsviçre Alplerinde itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor.Ülkede devam eden en ciddi yangın, başkent Atina’nın kuzeyindeki Dervenokhorya bölgesinde yaşanıyor ve yangından yükselen dumanlar uydu fotoğraflarında görülebiliyor.

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Korint kenti yakınlarındaki kıyı kasabası Loutraki ve Atina’nın güneyindeki Kouvaras’ta da orman yangınları sürüyor.

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İsviçre’de de, Valois kantonunda bulunan Bitcsh köyü yakınlarında itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor. Yetkililer, Pazartesi öğleden sonra başlayan yangının gece saatlerinde “infilak eder gibi” yayıldığını belirtti.

İspanya’nın La Palma adasında da Cumartesi günü başlayan yangın nedeniyle 20 ev tahrip oldu.

Ancak gece saatlerindeki düşük sıcaklıklar ve havadaki yem oranlarının artması sayesinde, yangın kontrol altına alınabildi.



Dünyanın büyük bir kısmını etkileyen kavurucu sıcak adeta dünya üzerinde cehennemi yaşatırken uzmanlar dünyanın 'keşfedilmemiş bir bölgeye' girdiği konusunda uyarıda bulunuyor.

WMO iklim hizmetleri direktörü Christopher Hewitt,sıcak hava dalgasını değerlendirdiği açıklamasında "Bilinmeyen bir bölgedeyiz ve El Nino devam ettikçe daha fazla rekor bekleyebiliriz ve bu etkiler 2024'e kadar uzayacak" dedi.



TEK SORUN SICAKLIK DEĞİL: "ZİNCİRLEME BİR ETKİSİ OLACAK"

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Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının hem Mayıs hem de Haziran aylarında rekor seviyelerde olduğuna dikkat çeken Hewitt "Tüm okyanuslar ısınıyor ve orada yüzlerce yıl kalması gereken enerji tükeniyor" dedi.

WMO iklim araştırma programı başkanı Michael Sparrow ise bunun endişe verici bir durum olduğunu belirterek "Okyanuslar önemli ölçüde ısınıyorsa bunun atmosfer ve buzullar üzerinde zincirleme bir etkisi olacaktır" dedi.



Londra’da bulunan Imperial College’tan, İngiltere’nin önde gelen iklim bilimcilerinden Dr. Frederieke Otto, “Şu anda gördüklerimiz, hala fosil yakıt kullandığımız bir dünyada tam olarak da görmeyi beklediğimiz durum” dedi.

Otta ayrıca, küresel sıcaklıkların artmasının ardında % 100 insanların bulunduğunu belirtti.

Uzmanlar, özellikle Avrupa’nın birçok iklim modellemesinden daha hızlı ısındığını söylüyor.

Reading Üniversitesi’nden Prof. Hannah Cloke “İşlerin kontrolden çıktığı duygusu var. Neler yaşandığını tam olarak anlamak için çok çalışmamız gerekiyor. Bu sıcak hava dalgaları korkutucu. Bunun gerçekten ölümcül olacağını biliyoruz” dedi.

Geçen yıl Avrupa’da 61 bin kişinin sıcaktan öldüğünü söyleyen Cloke, bu yıl da durumun benzer olacağını vurguladı.