Termometreler alev aldı

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- DİYARBAKIR 48 DERECE: Dün Diyarbakır tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşadı. Sıcaklığın 48 dereceye kadar çıktığı kentte gün boyu sokak ve meydanlar bomboş kaldı.

- ANTALYA 40 DERECE: Sıcaklığın 40 derece çıktığı, nem oranının da yüzde 12'ye düştüğü kentte, tatilciler denize koştu. Antalya’da yarın 41, cuma 40, cumartesi 41 ve pazar günü 44 derece sıcaklık bekleniyor.

- ADANA 52 DERECE: Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Adana’da sadece insanlar değil hayvanlar da sıcaklardan olumsuz etkileniyor. Besiciler hayvanlarını sık sık hortumla suluyor.

DÜNYA DA KAVRULUYOR

Sıcak havalar tüm kuzey yarımküreyi sardı. Tunus’ta da sıcaktan bunalan çocuklar, kendini suya atıyor.

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UZMANLARDAN TAVSİYELER: EVDE İKİ SU HATTI OLMALI

DR. DENİZ DEMİRHAN:

Çok acil şekilde güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda kaynak yaratılması lazım, acil fosil yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Evlerde de susuz kalmamak için mutlaka şebeke suyuyla temizlik sularının ayrılması gerekli. Evimizde iki hat olmalı. Şebekeden gelen su o kadar temiz ki onu bizim tuvaletlerde, temizlikte kullanmamız çok büyük hata. O içme suyudur. Ayrı bir hattımız olması lazım. Yağmur suyunu tutan bir haznemiz olur, o suyla temizlik ve bahçe sulaması yapılabilir. Su ekonomik kullanılmalı. Tekstil ürünlerinde biraz daha tasarruflu davranabiliriz. Sürekli yeni kıyafet almaktansa ikinci ele geçiş yapılabilir eski yöntemlerle. Tekstil en çok su kullanılan alanlardan. Tarlada başlıyor ve her aşamasında su kullanılıyor.

FOSİL YAKITTAN VAZGEÇİLMELİ

Prof. Dr. Levent Kurnaz:

Tek çare kömür, petrol ve doğalgaz kullanmaktan vazgeçmek. Başka hiçbir tedbir işe yaramaz. Dünyanın yüzde ikisini beyaza nasıl boyayacaksın. Boyamanın maliyetine sen zaten kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtları yakmayı bırakırsın. Dünyanın çok acil, küresel ısınmaya neden olan fosil yakıttan vazgeçmesi lazım.

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SAĞLIK BAKANLIĞI UYARDI: 10.00-16.00 ARASI ÇOK TEHLİKELİ

SAĞLIK BAKANLIĞI, artan sıcaklıklar nedeniyle şu uyarıları yaptı:

GÜNEŞTE KALMAYIN: Ultraviyole (UV) ışınlarının güçlü geldiği sabah 10, öğleden sonra 4 arası güneşe maruz kalınması zararlı. Çünkü UV ışınlarının deri kanseri ve malign (kötü huylu) melanom gibi insan sağlığı üzerine ciddi zararları var. Bu saatler arasında güneşin altında kalınmamalı, kalınması gerekiyorsa da gerekli önlemler alınmalı.

GÖLGEYE KAÇIN: Güneşten korunma en iyi şekilde gölgelik yerler, güneş gözlüğü, uygun giysi ve şapka ile sağlanır.

GÜNEŞ KREMİ SÜRÜN: Güneş kremi de yüz ve eller gibi vücudun güneşe maruz kalan kısımları için gerekli.

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ŞAPKASIZ ÇIKMAYIN: Geniş bir ağzı olan bir şapka gözler, kulaklar, yüz, boyun ve sırt için iyi bir güneş koruması sağlar. Vücudu kaplayan sıkı dokunmuş, bol giysiler de güneşten korur.

ÇOCUKLARI KORUYUN: Çocuklar genellikle çevresel tehlikelere yetişkinlerden daha fazla yatkındır. Açık hava etkinlikleri sırasında çocuklar ve bebekler yüksek UV maruziyetine karşı korunmalıdır.

TATİL SEZONU DEĞİŞİYOR

Güney Avrupa da kavruluyor. Sardunya ve Sicilya adalarında termometrelerin pazartesi günü 43 dereceyi gördüğü İtalya’da aşırı sıcaklar 10 gün boyunca etkili olacak. Sıcak nedeniyle de turistlerin tatil alışkanlıklarını değiştirerek daha serin noktalara yöneleceği ya da tatil zamanı olarak ilkbahar ve sonbahar aylarını seçeceği tahmin ediliyor. Avrupa Seyahat Komisyonu verilerine göre haziran-kasım arasında kuraklık ve orman yangınlarının sıkça yaşandığı Akdeniz havzasına gitmeyi planlayan turistlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 10 azaldı.

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DENİZ, KUM, GÜNEŞ OUT

Sezon gibi tatil anlayışı da değişiyor. Yüksek sıcaklar nedeniyle tatilcilerin artık deniz, kum, güneş üçlüsünden vazgeçmeye başladığı, daha serin olan yüksek yaylaları ve ormanları tercih ettiğine dikkat çekiliyor.

2024 REKOR KIRACAK

EGE Üniversitesi (EÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ecmel Erlat, 2024’te ‘El Nino’ etkisi ile dünyada sıcaklık rekorlarının kırılacağını söyledi: “Marttan itibaren ‘El Nino’ yılı başladı. Bu, ekvatoral pasifikte okyanusta depolanan enerjinin atmosfere geri verildiği yıl olacak. Ama asıl 2024’te sıcaklık rekoru kırılacak. Çünkü insan faktörüne ‘El Nino’ etkisi eklenecek.”