20 milyonluk karne sevinci

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Öğrenciler 11 Eylül 2023’te başlayan eğitim öğretim maratonunu dün karnelerini alarak tamamladı. Öğrenciler arasında yeni bir kademeye başarıyla geçip mezun olan da vardı, okuma yazmayı yeni öğrenenler de... İstanbul’da toplam 7 bin 705 okuldaki 2 milyon 985 bin 983 öğrenci yaz tatiline ‘merhaba’ dedi. Karne törenini İstanbul 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu’nda izledik.

OKULDA SON GÜN

Öğrenciler, karne sevincini şöyle dile getirdi:

Merve Güvenç (4’üncü sınıf):

Bugün bu okulda son günüm. Mezun oldum. Eylülde ortaokula başlayacağım. O nedenle hem mutlu hem de mutsuzum çünkü arkadaşlarımdan ayrılacağım. Tatilde Konya’ya gideceğim. Yazın vaktimi sadece dinlenmeye ayıracağım, pek ders çalışmayacağım.

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Emir Ata Erbil (1’inci sınıf):

Tatilde Adana’ya gitmeden önce en sevdiğim oyuncağım ‘Dinazor Bampi’ ile karne almaya geldim. Büyüyünce profesör olacağım. Çalışmalarımla dünyada dinozorlar yeniden var olsun istiyorum. Karnemin tamamı çok iyi değil, çünkü biraz yaramazlık yaptım.

Zehra Beren Kaya (1’inci sınıf):

Karnemdeki notlarımın hepsi çok iyi geldi. Bayramda harçlık toplayacağım için de çok mutluyum. Tatilde bol bol yüzeceğim.

ŞEKER YERİNE HARÇLIK

Akif Okan Olcay (4’üncü sınıf):

Karnemin her zaman çok iyi geldiğini bildiğim için artık sıkılmaya başladım. Bugün çok mutluyum, çünkü ortaokula geçiyorum. En çok matematik dersini seviyorum çünkü büyünce yazılımcı olup kendi savaş oyunumu yapmak istiyorum. Bayramda ise şeker yerine harçlık toplayacağım.

Halide Vera Karaday (1’inci sınıf):

Karnemin hepsi çok iyi geldi. Sadece Türkçe’de zorlandım. Büyüyünce balerin olmak istediğim için tatil boyunca jimnastik çalışmaya devam edeceğim. Bayramda da bol bol harçlık toplamak istiyorum, çünkü para her zaman önemli.

Ceren Nur Çikkan (4. sınıf):

Dün gece hem heyecandan hem üzüntüden uyuyamadım. Karnemi alıp, ilkokulu tamamlıyorum ama arkadaşlarımdan ayrılmayı da istemiyorum. Okulların açılmasına yakın bir tarihte ders çalışmaya başlayacağım.

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YAŞASIN MEZUN OLDUM

Dün milyonlarca öğrenci de mezuniyet gururu yaşadı. İlkokulu başarıyla bitiren Deniz Belinay Zengin, “Artık hayatımda yeni okullar göreceğim için heyecanlıyım. Ama arkadaşlarımdan ve öğretmenimden ayrıldığım için çok üzgünüm” dedi.

ERDOĞAN’DAN KARNE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karne günü mesajında öğrencilere şöyle seslendi: “Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum.”

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EĞİTİM TAKVİMİ BU YENİLİKLERLE BİTTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Haziran 2023’te göreve başlamasıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı pek çok yeniliği beraberinde getirdi. Geride bıraktığımız eğitim dönemindeki düzenlemeler şöyle sıralandı:

1- Karneler yenilendi: Ortaokul öğrencilerinin karnelerinde ders notlarının yanında “katılım”, “ürün ortaya koyma”, “performans gösterme” ve “derece alma” kriterleriyle sosyal etkinliklere katılım durumları da yer aldı.

2- Sınıfta kalma geri geldi: Liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu. Açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

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3- Türkçe’de baraj puanı: Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı 70’e çıkarıldı. Yönetmeliğe göre, bundan böyle 9’uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapacak.

4- ’Dilimizin Zenginlikleri’ projesi: Bu çalışmayla sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanıması amaçlandı.

5- Sınav haftası uygulaması: İlk kez açık uçlu sorularla ülke geneli ortak sınavlar uygulandı. Yeni müfredat da 9 Eylül’den itibaren kademeli şekilde uygulanacak.