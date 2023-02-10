16 isimsiz bebek... Cumhurbaşkanlığı uçağı minik depremzedeleri taşıdı

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BİR ANNENİN DAYANAMAYACAĞI O AN

Hani binalar yapıldı, boş deniliyor ya... O binaların içini anlatacağım bugün sizlere. Bir de deprem çocuklarımız için neler yapılacağını.... Depremin etkilediği illerden 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağı ile çarşamba akşamı saat 20:00 civarında Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirildi. Onları ilk ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan oldu. 6 günlük ile 2 aylık arasında değişen yaş grubundaki bebeklerin ikisi erken doğum, hepsinin sağlık durumları iyi. Hemşireler başlarından ayrılmıyorlar, anne şefkatini kimi zaman hemşirelerde, kimi zaman doktorların kucağında arıyorlar.





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‘ANNE ANNE’ DİYE AĞLAYAN ÇOCUKLARIMIZ

16 bebekle birlikte tam 64 çocuk Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyor. Türk, Suriyeli, Afgan çocuklar. Bilinçleri açık olanlar ya da bilinçlerine kavuşanlar psikolog ve psikiyatristler tarafından da ayrı bir tedavi görüyorlar. Aynı zamanda ailelerinin bilgileri öğrenilerek, onlara ulaşılmaya çalışılıyor. 5 yaşında olan da var, 17 yaşında olan da... Yoğun bakımda yatan da var, uzuvlarını kaybeden de.





Depremin vurduğu illerde yıkılan binaların enkazından çıkarılan 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirildi. En küçüğü 6 günlük en büyüğü 2 aylık bebeklerin hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

* “Annem babam üzerimdeydi ben onların öldüğünü gördüm, kimi bulacaksınız?”

* “Bu kollar benim değil, benimkiler küçüktü. Kardeşimin kolları.” (5 Yaşında ve ezilme yaşadığı için kolları şiş, abisi ise enkaz altında kalmış)

* Enkazdan kurtarılan bir başka çocuğumuz kurtarılana kadar, kolonda asılı kalan babasının cesedine bakmak zorunda kalmış... “Anne anne” diye ağlayan çocuklarımız onlar.

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ONLARIN HAKKI ÖDENMEZ







Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Başhekimi Ferit Kulalı, hastaneye getirilen çocukların son durumunu ve yaşananları anlattı.

Bu gördüğünüz doktorlar ve resimde bulunmayan tüm personelin hakkı nasıl ödenir bilmem. Deprem olduğundan beri hiçbiri evine gitmiyor. Gönüllü kalıyorlar. Peki devlet ne mi yapıyor? Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Başhekimi Ferit Kulalı’dan paylaşayım:

* Binalar yaptılar içleri boş diyorlar, hayır bu binaların içi sıcak kalplerle dolu.

* Öncelik çocuklarımızın sağlığında.

* Yoğun bakımdaki çocuklarımızın genelde yüz, kafa ve kemik travmaları var.

* 6 entübe çocuğumuz var. Uzun süre ağırlığa maruz kaldıkları için uzuv kayıpları ve kas ezilme sendromları bulunuyor.

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* Kas ezilmeleri böbrek yetmezliğine neden oluyor, diyalize alıyoruz.

* İki yaş üzeri çocuklarımıza psikolojik destek veriyoruz.

* Sosyal devlet anlayışı gereği hastanede anne oteli bulunuyor. Aileleri ya da yakınları ücretsiz kalabiliyorlar.

* Çocuk odalarında haber kanalları bloke. Küçükler için çizgi film, büyükler için ise film var.

‘SÜTÜMÜ SAĞIP GETİREYİM’ DİYEN KADINLARIMIZ

* Poğaça pişirip getiren vatandaşlarımız var.

* Sosyal medyadan anneler; ‘Bebeğim var, süt veriyorum, size getireyim’ diye mesaj atıyorlar.

* Hepimiz aynı bilinçteyiz, kendi çocuklarımızdan daha iyi davranıyoruz. Emanetin canı yufka olur.

238 REFAKATSİZ ÇOCUK VAR

Şu an itibarıyla Aile Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 75 (81 idi, 6’sı ailelerine kavuştu), Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde refakatsiz 238 çocuk var. Anne babalarının durumu henüz belli değil. Başka bir hastanede, enkaz altında ya da vefat etmiş olabilirler. Peki bu çocuklar ne olacak? Koruyucu aile sistemi ne zaman devreye girecek? Bu soruların yanıtlarını ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ile konuştum:





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“Anne veya babası ise bunu kanıtlamak şartı ile çocuklarını hastanelerden alabiliyorlar. Ama anne-baba haricindeki 3. şahısların hiç birine kesinlikle teslimini yaptırmıyoruz. Hastanelerde personelimiz var. Tedavi süreci bitmeye yakın biz çocuklarımızın bilgilerini alıyoruz, kendi veri tabanımıza kayıtlarını yapıyoruz. Fotoğraflayarak dijital sistemimize kaydediyoruz. Özel bir program kullanıyoruz. Çocuklarını arayan aileler medyadan ya da doğrudan bize ulaşarak, çocukların resimlerini gönderiyorlar, o resimleri de sisteme yüklediğimizde sistem iki resim arasında karşılaştırma yapıyor. Veriler yükleniyor. Süreç hızlanacaktır.

AİLESİNİ KAYBEDEN ÇOCUKLAR NE OLACAK

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Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü çocuk bakım modelinin içerisinde artık süreci sürdürecekler. Şu an yaklaşık 14 bin çocuğumuza devlet kurumlarında bakıyoruz, 9 bin çocuğumuzun da koruyucu ailelerin yanında bakımını sağlıyoruz.

ÖNCE DEVLET HİMAYESİNE ALINACAKLAR

Eğer annesini babasını kaybetti ise bu çocukların bakımı, devletin himayesinde olacak. Çünkü sadece bakım değil, depremin yarattığı travmatik etki de var. Bu travmatik etkiyi de profesyonellerimizce ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kurumlarımızdaki PDR uzmanlarımız, psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımızla da bu çocukların bakımıyla beraber, depremin yarattığı travmayı da ortadan kaldırmak istiyoruz.

TRAVMA SONRASI KORUYUCU AİLE OLABİLİR

Travma ortadan kalktıktan sonra ve herhangi bir yakını da çıkmadıysa mevcut koruyucu aile sistemine dahil edilebilecekler. Bu hem yeni doğanlar için hem diğerleri için geçerli. Yeni doğanlar da önce kurumda tutulacak. İster istemez koruyucu ailelerle çocuklarımız arasında bir duygusal bağ oluşuyor. Şimdi depremin kısa süreli etkisiyle ilk etapta herhangi bir yakını yok gibi gözüküyor ama bu bebeklerimizin ya da sıfır yaş grubu çocuklarımızın yakınları çıkabilir. Bu da başka travmaya neden olabilir. Koruyucu ailelerin devreye girmesi için depremin etkisinin ortadan kalkmasını, en azından iki üç ayı bekleyeceğiz.

YAKIN AKRABALARI ÇOCUKLARI İSTERSE

Onlar da önce kurumda süreçten geçecek. Sonra o akrabalardan teyit belgeleri isteyeceğiz, haklarında sosyal inceleme yapacağız. Koruyucu aile kuralları onlara da uygulanacak.”

BÖLGEDEN ÇOCUKLAR ALINIYOR İDDİASI

Musa Şahin, bu iddialar için de doğru değil dedi ve “Enkazda arama kurtarma çalışması devam ederken, arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ve kolluk muhakkak orada olur. Ve yaralı enkazdan çıktığı anda da doğrudan sağlık ekibine, ambulansa teslim edilir. Kolluk oradadır” dedi. İlk 48 saat için de böyle bir bilginin kendilerine gelmediğini söyledi.

KORUYUCU AİLE OLMA ŞARTLARI

* Koruyucu aile 25-65 yaş arasındaki en az ilkokul mezunu, düzenli geliri olan, ekonomik durumu belli bir noktanın üzerinde olan kişilerdir.

* Sosyal inceleme ekipleri tarafından kapsamlı araştırılırlar.

* Araştırma 5-6 ay sürüyor. Aile ya da bireylerle çok sayıda görüşme yapılır.

* Psikolojik olarak da incelenirler.

* Uyum süreci de takip edilir.

VATANDAŞ NE YARDIM YAPABİLİR

* Genel Müdür Musa Şahin koruma altına aldıkları çocuklar için hiçbir yardıma ihtiyacı olmadıklarını söyledi. Ancak ayni ve nakdi yardımlara da açık olduklarını belirtti.

ÇOCUKLARIN YERLEŞİMİ İÇİN BAKANLIĞA BİNA YARDIMI GELDİ

İlk yardım Ankara merkezli Güven Sağlık Grubu’ndan geldi. deprem bölgelerinden gelen çocukların bakımı için Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca kullanımı için 10 daireli bir apartmanı bakanlığa tahsis etti. Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Nükhet Küçükel Ezberci ile Grup Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, “İçinin altyapı eksikliklerinin aynı zamanda TFF YK üyesi olan Müteahhit Yalçın Orhan tarafından giderilecek binanın tefrişi de en kısa zamanda tamamlanıp Bakanlığa verilecek. Binaya yerleşecek çocukların var ise ailelerinin sağlık ve gıda ihtiyaçları da Güven Grubu’nun bünyesinde bulunan ve kamu yararına vakıf statüsündeki Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından karşılanacak” açıklamasını yaptılar.

SON SÖZ

Çok acı bir sınavdan daha geçiyoruz. Keşke geçmeseydik... Bir daha keşke dememek için devlet, siyaset, işinsanları, bilim insanları, herkes el ele vermeli. Kavgalar artık şu an adı olmayan bebekler, uzuvlarını kaybeden çocuklar için bir kenara bırakılmalı. Yüzüncü yılında Türkiye bir daha böyle ağlamamak için küllerinden yeniden doğmalı.