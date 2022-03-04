Samsung Galaxy S22 serisi Türkiye’de ön satışa sunuldu!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, her yıl olduğu gibi 2022’ye de oldukça hızlı başladı ve birbirinden çarpıcı yeni telefon modelleriyle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Samsung Galaxy S22 serisinin öne çıkan pek çok özelliği var. Özellikle de kamera performansı söz konusu olduğunda oldukça iddialı olan yeni Samsung telefonlar, geleceğin teknolojisini cebinde taşımak isteyenlere hitap ediyor.
2022’nin en iddialı telefon modelleri her yıl olduğu gibi yine Samsung cephesinden geldi. Galaxy S22 serisini öne çıkaran kamera performansı ise özellikle de gece çekimleri söz konusu olduğunda adından söz ettiriyor.
Işık koşullarının yetersiz olduğu durumlarda fotoğraflardaki gürültü oranı artar. Bu da detayların gizlenmesine ve fotoğraf kalitesinin bozulmasına neden olur. Ancak Galaxy S22 serisi telefon modellerinden birini kullanıyorsanız ışığın yetersiz olması sizin için bir problem değil. Nightography ismi verilen bu özellik, Galaxy S22 Ultra kullanıcılarının hemen her ışık koşulunda en iyi fotoğrafı çekebilmesine imkan veriyor.
Galaxy S22 serisi cihazların hepsinde bulunan İleri Düzey Nightography özelliği, gece ya da gündüz fark etmeksizin ön ve arka kameralarla en canlı ve net videoları çekebilmeyi sağlıyor. Galaxy S22 Ultra'da Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en büyük piksel sensörü olan 2,4um piksel sensör kullanılıyor.
Bu güçlü sensör, kamera lenslerinin daha fazla ışık ve veri yakalamasını sağlayarak videolardaki ışığı ve ayrıntıları en iyi seviyeye getiriyor. Bu da en iyi fotoğrafı ortaya çıkarıyor ve çekilen görüntü tüm detaylarıyla karşınıza geliyor.
Galaxy S22 serisinin S21 ve S21+’dan yüzde 23 daha büyük sensör boyutu, Uyarlanabilir Piksel Teknolojisi ve Nightography gibi devrim niteliğindeki özellikleri ile birlikte akıllı telefonun kamerası çok daha fazla ışık alabiliyor, ayrıntıları aktarabiliyor ve karanlık ortamlarda dahi içeriği daha çarpıcı hale getirecek biçimde yakalayabiliyor. Hem Galaxy S22 hem de Galaxy S22+, 50MP güçlü ana kameraya, 10MP tele-lense ve 12MP ultra-geniş lense sahip.
Galaxy S22 Ultra’nın öne çıkan bir başka özelliği de Gece Portre çekimlerinde kendini gösteriyor. Galaxy S22 Ultra, görüntüyü 100 kat daha yakına getiren yakınlaştırma özellikleriyle Samsung'un yalnızca en güçlü değil aynı zamanda en akıllı kamerasına da sahip.
Portre modu gibi yeni yapay zeka destekli özelliklerini de bünyesinde barındıran Galaxy S22 Ultra, her fotoğrafın profesyonel görünmesini sağlamak için tasarlandı. Galaxy S22 Ultra'nın güçlü ve akıllı kamera özellikleriyle işin zor kısmını cihaz üstleniyor. Kullanıcılara düşük ışık ortamları da dahil her türlü ışıkta en çarpıcı fotoğrafları ve videoları çekmek kalıyor.
Galaxy S22 serisinin gelişmiş kamera özellikleri elbette bunlarla da sınırlı değil. Samsung’un geliştirdiği en yeni yapay zeka teknolojisine sahip olan Galaxy S22 ve Galaxy S22+, fotoğraf kalitesini yeni bir boyuta taşıyor. Kullanıcılar yapay zeka tabanlı yeni ‘Stereo Derinlik Haritası’ ve ‘Portre modu’ sayesinde mükemmel fotoğraflar çekebiliyor.
Fotoğrafı çekilen kişi gelişmiş yapay zeka algoritması sayesinde en keskin detaylar ve netlik özellikleriyle portrede her zamankinden daha iyi görünüyor. Galaxy S22/S22+'ın yeni Portre Modu, evcil hayvan tüylerinin arka plana karışmasını önlemeye yardımcı olarak evcil hayvanların en iyi fotoğrafının çekilmesine imkan tanıyor.
Akıcı videolara da imkan veren Galaxy S22 serisi, aynı zamanda oldukça güçlü bir donanıma sahip. Galaxy S22 ve S22+, Galaxy akıllı telefonlarda ilk kez kullanılan 4nm işlemciyle her nerede olurlarsa olsunlar en yoğun günlerde dahi kullanıcılara destek olmak üzere tasarlandı.
Bugüne kadarki en gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenmesine sahip işlemci gücüyle, telefonlar izleme ve üretkenlik için rakipsiz bir performans sunuyor. ‘Ağ davranışı analizi’ özelliğiyle de kullanıcıların hangi uygulamayı kullandığını otomatik olarak algılayıp işlemci gücünü o uygulamada toplayarak uygulama performansını iyileştiriyor.
Galaxy S22 serisi Türkiye’de ön satışa sunulmuş durumda. Ancak Samsung’un kullanıcılarına büyük sürprizleri var. 4 Mart Cuma günü 00:00 itibarıyla başlayan ön satışlar, 13 Mart Pazar günü 23:59’a kadar sürecek. Kullanıcılar, shop.samsung.com.tr adresinden, zincir mağazalarda, operatörlerde ve Samsung satış noktalarında sunulan özel tekliflerden faydalanarak ön sipariş verebiliyor.
Galaxy S22 ve S22+ için 4-13 Mart tarihleri arasında kampanyaya katılan Samsung mağazaları, shop.samsung.com.tr ve yetkili online satış kanalları üzerinden ön sipariş veren müşterilere Galaxy Buds2 kulaklık hediye ediliyor. Galaxy S22 Ultra için ön sipariş veren kullanıcılara ise Galaxy Watch4 akıllı saat hediye olarak veriliyor. Ayrıca, hem Galaxy S22 ve S22+ hem de S22 Ultra için ön sipariş veren tüm kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden 1 yıl boyunca telefonlarını kazayla oluşacak ekran hasarlarına karşı koruma altına alan Samsung Care+ (SC+) Ekran Koruma Sigortası hediyesine de sahip oluyor. Samsung Care+, Samsung bayilerinden veya online kanallardan alınabiliyor.
Galaxy S22, Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14.499 TL’den, 22+ ise Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle 18.999 TL’den başlayan satış fiyatları ile satışa sunulacak.
Galaxy S22 Ultra ise 22.999 TL’den başlayan satış fiyatıyla; Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri; 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak.
Daha fazla bilgi için samsung.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.