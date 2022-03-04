Samsung Galaxy S22 serisi Türkiye’de ön satışa sunuldu!

2022’nin en iddialı telefon modelleri her yıl olduğu gibi yine Samsung cephesinden geldi. Galaxy S22 serisini öne çıkaran kamera performansı ise özellikle de gece çekimleri söz konusu olduğunda adından söz ettiriyor.



Işık koşullarının yetersiz olduğu durumlarda fotoğraflardaki gürültü oranı artar. Bu da detayların gizlenmesine ve fotoğraf kalitesinin bozulmasına neden olur. Ancak Galaxy S22 serisi telefon modellerinden birini kullanıyorsanız ışığın yetersiz olması sizin için bir problem değil. Nightography ismi verilen bu özellik, Galaxy S22 Ultra kullanıcılarının hemen her ışık koşulunda en iyi fotoğrafı çekebilmesine imkan veriyor.