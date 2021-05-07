Ramazan'ın son cuması okunacak dua nedir? Cüzdan duası nasıl okunur? İşte Ramazan'ın son cuması yapılacaklar
Ramazan ayının son cuması bu yıl 7 Mayıs tarihine denk geldi. Bu nedenle Ramazan'ın son cuması okunacak dua en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Ramazan'ın son cuması okunacak dua nedir? Cüzdan duası nasıl okunur? İşte Cüzdan duasının okunuşu ve Ramazan'ın son cuması yapılacaklar
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On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sona ermesine sayılı gün kaldı. Bu sene Ramazan ayının son cuması ise bugün. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, bir yandan da Ramazan'ın son cumasında yapılacak ibadetleri araştırıyor.
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Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) resmi bir kaynağı bulunmuyor.
A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.
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RAMAZAN'IN SON CUMASI KILINACAK NAMAZ
Bu namaz, dört rekât olarak kılınır. Her rekâtında,10 ayetel kürsi, 15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas okunur. (Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahlarının affolması için, kefaret namazı kılmaya) diye niyet edilir.
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Cuma namazından sonra, ikindi namazına kadar kılınır. İkindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı, her rekâtın kıyamında Fatiha'dan sonra 10 ayetel kürsi,15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas suresi okunur. Diğerleri aynıdır.Tesbihleri: 70 'estağfirllah elazimi ve etub ileyh' 70 tanede 'allahümme salli ala muhammed'