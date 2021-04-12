Ramazanda fırınlar kaça kadar açık olacak? İşte 13-17 Nisan haftası iftarda fırınların çalışma saatleri
Ramazanda fırınların çalışma saatleri, mübarek ayın gelmesi ile beraber gündemde yer aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelere saat sınırlaması getirilirken, sokağa çıkma yasağının hafta içi uygulanması ile beraber gözler, ramazanda fırınlar saat kaça kadar açık? sorusunun yanıtına çevrildi. İçişleri Bakanlığı ramazan ayı öncesi 81 ile 'Ramazan Ayı Tedbirleri' Genelgesini gönderdi. Genelgeye göre, fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak. İşte, 13-17 Nisan haftası ramazan ayında fırınların çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı koronavirüs salgını önlemleri kapsamında geçecek. İftar ve sahur saatlerinden önce pide ve ekmek alacak olanlar fırınların çalışma saatlerine uyacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde gönderdiği genelgeye göre fırınlarda iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. Diğer yandan daha önce yapılan açıklamada Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı da bildirilmişti.
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RAMAZANDA FIRINLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.
Genelgede fırınların çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;
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Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak.
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HAFTA SONU FIRINLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Sokağa çıkma yasağı kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan genelgede fırınların çalışma saatlerine yönelik şu açıklamalar yapılmıştı;
Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.
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• Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
•Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.