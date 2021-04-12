Ramazanda fırınlar kaça kadar açık olacak? İşte 13-17 Nisan haftası iftarda fırınların çalışma saatleri

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı koronavirüs salgını önlemleri kapsamında geçecek. İftar ve sahur saatlerinden önce pide ve ekmek alacak olanlar fırınların çalışma saatlerine uyacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde gönderdiği genelgeye göre fırınlarda iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. Diğer yandan daha önce yapılan açıklamada Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı da bildirilmişti.