Ramazan orucu ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ve sahur tarihi

Ramazan orucu hangi gün başlıyor ve ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. İlk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, Ramazan ayının başlangıcına günler kala gündemde yer almaya devam ediyor. İmsakiye bilgilerinde yer alan detaylara göre ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusuna yanıt bulacak olan vatandaşlar, iftar ve sahur saatleri için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte, o vakit bilgileri