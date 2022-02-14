Ramazan ne zaman, oruç hangi ayda başlıyor? 2022 ramazan başlangıcı için geri sayım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıOtoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Süper Lige çıkmak istemiyoruz sözlerinin ardından her şey değişti'Süper Lig'e çıkmak istemiyoruz' sözlerinin ardından her şey değişti!#Altınordu
Rusyadan Batıya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...Rusya'dan Batı'ya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...#Rusya
Gıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağızGıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kırmızı ışıkta çifte infaz Acılı aileden canlı yayında şok iddiaKırmızı ışıkta çifte infaz! Acılı aileden canlı yayında şok iddia#Kocaeli
Altın fiyatları 2 ateş arasında Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları 2 ateş arasında! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
CEOsu istifa edince yüzde 30 değer kaybetmişti Dev şirketten 20 milyar dolarlık teklif geldi...CEO'su istifa edince yüzde 30 değer kaybetmişti! Dev şirketten 20 milyar dolarlık teklif geldi...#Cisco
CIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldiCIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldi#Rusya
İstanbulda korkutan görüntü Dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyorİstanbul'da korkutan görüntü! Dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyor#Yarık
Business class tartışması... Kraliçenin avukatı uçaktan atıldıBusiness class tartışması... Kraliçe'nin avukatı uçaktan atıldı!#İngiltere
Hepsi Iğdırdaki operasyonda ele geçirildi 145 adet...Hepsi Iğdır'daki operasyonda ele geçirildi! 145 adet...#Iğdır
Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkımEce Erken isyan etti: 'Kardeş' dediklerin kalleş çıktı be aşkım!#Ece Erken
Neslihan Atagülden romantik 14 Şubat paylaşımıNeslihan Atagül'den romantik 14 Şubat paylaşımı!#Rasim Öztekin
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Ramazan ne zaman, oruç hangi ayda başlıyor? 2022 ramazan başlangıcı için geri sayım

#Ramazan 2022#Ramazan Ayı#Ramazan Tarihi

Ramazan ayı başlangıcı için geri sayım başladı. Müslümanlar her sene on bir ayın sultanını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde dini günler idrak ediliyor. Ramazan ayı bu sene nisan ayında idrak edilecek. Peki, ramazan ne zaman, oruç hangi ayda başlıyor? İşte ilk oruç tarihi

1/4Ramazan ne zaman, oruç hangi ayda başlıyor 2022 ramazan başlangıcı için geri sayım

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayı 2022 yılında merak edilen konulardan biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise bayram arefesinde tutulacak.

2/4RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/4ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

4/4Ramazan ne zaman, oruç hangi ayda başlıyor 2022 ramazan başlangıcı için geri sayım

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan 2022#Ramazan Ayı#Ramazan Tarihi