Ramazan ne zaman bitiyor? Bugün orucun kaçıncı günü? İşte 2022 Ramazan takvimi

Ramazan ayının biteceği tarih, mübarek ayın ilk haftasını geride bırakan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl son oruç için ne zaman sahura kalkacaklarını merak eden vatandaşlar, 2022 Ramazan ayının bitiş tarihini araştırıyor. İşte, 'Ramazan ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...