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Ramazan ne zaman bitiyor, bayrama kaç gün kaldı? Şeker (Ramazan) Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan takvimi

#Ramazan#Ramazan Ne Zaman Bitiyor#Oruç Son Gün

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl nisanın ilk günlerinde başladı. Oruç ibadetinin ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanan vatandaşlar bir yandan da son gün araştırması yapıyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan, 3 gün sürecek bayramla uğurlanacak. Peki, Ramazan ne zaman bitiyor? Şeker (Ramazan) Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan takvimi

1/4Ramazan ne zaman bitiyor, bayrama kaç gün kaldı Şeker (Ramazan) Bayramı ne zaman İşte 2022 Ramazan takvimi

İslam alemi Ramazan’ın bitiş tarihini ve bu yılın son oruç tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi paylaşılmıştı.

2/4Ramazan ne zaman bitiyor, bayrama kaç gün kaldı Şeker (Ramazan) Bayramı ne zaman İşte 2022 Ramazan takvimi

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

3/4Ramazan ne zaman bitiyor, bayrama kaç gün kaldı Şeker (Ramazan) Bayramı ne zaman İşte 2022 Ramazan takvimi

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek. ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerine doğru idrak edilecek.

4/4RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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