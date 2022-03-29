Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıcı hangi gün? 2022 Diyanet Ramazan takvimi

Ramazan ayının ne zaman, hangi gün başlayacağı belli oldu. Ramazan ayı her sene büyük bir heyecanla karşılanıyor. Ramazan kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor, teravih namazını kılıyorlar. Bu yıl ilk teravih 1 Nisan’da kılınacak. Son oruç ise Ramazan Bayramı arefesi olan 1 Mayıs tarihinde tutulacak.