Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıcı hangi gün? 2022 Diyanet Ramazan takvimi

Ramazan ayının ne zaman, hangi gün başlayacağı belli oldu. Ramazan ayı her sene büyük bir heyecanla karşılanıyor. Ramazan kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor, teravih namazını kılıyorlar. Bu yıl ilk teravih 1 Nisan’da kılınacak. Son oruç ise Ramazan Bayramı arefesi olan 1 Mayıs tarihinde tutulacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba