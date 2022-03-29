Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıcı hangi gün? 2022 Diyanet Ramazan takvimi

#Ramazan#Ramazan Ne Zaman#Ramazan 2022

Ramazan ayı 2022 yılında da heyecanla bekleniyor. Ramazan ayı başlangıcına sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günlerin yer aldığı takvime göre mübarek ayı nisan ayında başlayacak ve mayıs ayında belirtilen tarihte sonra erecek. Müslümanlar ramazan orucunu tutacaklar. Peki ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor?

1/3Ramazan ne zaman başlıyor Ramazan başlangıcı hangi gün 2022 Diyanet Ramazan takvimi

Ramazan ayının ne zaman, hangi gün başlayacağı belli oldu. Ramazan ayı her sene büyük bir heyecanla karşılanıyor. Ramazan kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor, teravih namazını kılıyorlar. Bu yıl ilk teravih 1 Nisan’da kılınacak. Son oruç ise Ramazan Bayramı arefesi olan 1 Mayıs tarihinde tutulacak.

2/3RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

3/3BAYRAM MAYIS AYINDA

BAYRAM MAYIS AYINDA

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan#Ramazan Ne Zaman#Ramazan 2022