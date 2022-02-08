Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet bilgileri

Ramazan ne zaman başlıyor sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri çerçevesinde son günlerde pek çok Müslüman tarafından merakla araştırılıyor. Ramazan ayının ilk günü ne zaman sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte, Diyanet'ten alınan imsakiye bilgilerine göre ilk oruç için sahur vakti bilgileri