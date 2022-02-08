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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet bilgileri

#Ramazan#Ramazan Ne Zaman#Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan ne zaman, hangi tarihte sorusu merak ediliyor. Ramazan ne zaman başlıyor sorusu, mübarek Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman'ın merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, tarih detayını araştırıyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

1/5Ramazan ne zaman başlıyor İlk oruç ne zaman tutulacak Diyanet bilgileri

Ramazan ne zaman başlıyor sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri çerçevesinde son günlerde pek çok Müslüman tarafından merakla araştırılıyor. Ramazan ayının ilk günü ne zaman sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte, Diyanet'ten alınan imsakiye bilgilerine göre ilk oruç için sahur vakti bilgileri

2/5İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK? RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. 

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

İLİNİZDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/5RAMAZANDA SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR

RAMAZAN'DA SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

4/5Ramazan ne zaman başlıyor İlk oruç ne zaman tutulacak Diyanet bilgileri

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

5/5Ramazan ne zaman başlıyor İlk oruç ne zaman tutulacak Diyanet bilgileri

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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