Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ayın kaçında? 2021 Ramazan Bayramı takvimi
İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Ramazan ayında görmeye alıştığımız semboller yeniden günlük yaşamımızda da ön plana çıkmaya başladı. Marketler Ramazan kolilerine raflarında yer veriyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ayın kaçında? 2021 Ramazan Bayramı takvimi...
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Ramazan için sayılı gün kaldı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Ramazan bu yıl nisan ayına denk geliyor.
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Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran oruç ayı, 13 Nisan günü başlayıp 12 Mayıs günü son bulacak. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs'a denk geliyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak.
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RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan SalıKadir gecesi - 8 Mayıs CumartesiRamazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi