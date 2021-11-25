Ramazan ne zaman başlayacak? 2022'de oruç ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı takvimi

2022'nin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Mübarek üç aylar, Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Rahmet, bereket, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı şerif ile üç aylar uğurlanır, bu nedenle de çok kutsaldır. İşte, Diyanet’in takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bayram tarihleri.