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Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 12:12 | 

Ramazan ne zaman başlayacak? 2022'de oruç ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı takvimi

Üç aylar ve Ramazan'ın tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden merak konusu oldu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2 Şubat 2022'de başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

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2022'nin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Mübarek üç aylar, Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Rahmet, bereket, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı şerif ile üç aylar uğurlanır, bu nedenle de çok kutsaldır. İşte, Diyanet’in takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bayram tarihleri.
22022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.

Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ardından ise bayrama ulaşılacak. Ramazan Bayramı mayıs ayında başlayacak.

3RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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