Ramazan ne zaman başlayacak? 2022'de oruç ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı takvimi
Üç aylar ve Ramazan'ın tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden merak konusu oldu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2 Şubat 2022'de başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?
2022'nin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Mübarek üç aylar, Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Rahmet, bereket, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı şerif ile üç aylar uğurlanır, bu nedenle de çok kutsaldır. İşte, Diyanet’in takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bayram tarihleri.