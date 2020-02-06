Ramazan ne zaman başlayacak? 2020 Üç aylar ne zaman?
Şubat'ın gelmesiyle birlikte üç ayların başlayacağı tarihinin yanı sıra ramazan ayına yönelik tarih araştırmalar hız kazandı. Mübarek ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk orucu ne zaman tutacaklarını merak eden pek çok vatandaş, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı tarihleri sorguluyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak? 2020 Üç aylar ne zaman?
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Oruç ibadetinin gerçekleştiği ve 'On bir ayın sultanı' olarak da bilinen ramazan ayının 2020'de ne zaman idrak edileceği pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Öte yandan recep şaban ve ramazan aylarını kapsayan mübarek üç ayların başlangıç tarihi de sorgulanıyor. İşte, 2020 ramazan ve üç aylar hakkında merak edilenler...
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.
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Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
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ÜÇ AYLAR O TARİHTE İDRAK EDİLMEYE BAŞLANACAK
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.
21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerlerle idrak edilecek.