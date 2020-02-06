Ramazan ne zaman başlayacak? 2020 Üç aylar ne zaman?

Oruç ibadetinin gerçekleştiği ve 'On bir ayın sultanı' olarak da bilinen ramazan ayının 2020'de ne zaman idrak edileceği pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Öte yandan recep şaban ve ramazan aylarını kapsayan mübarek üç ayların başlangıç tarihi de sorgulanıyor. İşte, 2020 ramazan ve üç aylar hakkında merak edilenler...