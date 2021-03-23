Ramazan ne zaman? 2021 Ramazan'ın ilk günü Diyanet tarafından açıklandı
Ramazan ayının ilk günü için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Üç aylara girilmesinin ardından pek çok kişinin belirli aralıklarla tarihini merak ettiği Ramazan ayı, internet üzerinden soruşturulmaya devam ediliyor. Ramazan ayı ile birlikte Ramazan Bayramı tarihi de İslam aleminin gündemindeki bir başka konu oluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiler çerçevesinde 2021 Ramazanın ilk günü ve Ramazan Bayramı hakkında merak edilen bazı bilgiler
Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi, ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Mübarek üç ayların sonuncusu olan rahmet ve bereket ayı 11 ayın sultanı Ramazan'da bu yıl da iftar sofraları kurulacak ve paylaşımlar artacak. İslam ailemi için manevi heyecanla beklenen Ramazan ayının tarihi Diyanet 2021 dini günler takviminde açıklandı. Bu yıl Ramazan nisan ayında başlayacak. İşte, milyonların merak ettiği Ramazan ayı ne zaman sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.
RAMAZANIN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?
Üç aylara girilmesiyle birlikte Ramazan ayı için de bekleyiş başladı. Ramazan Bayramı tarihi için pek çok kişinin araştırmaları sürüyor. Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği mübarek ramazan ayının başlayacağı tarih, 2021 dini günler takvimi ile Diyanet tarafından açıklandı. Takvime göre, ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak ve ramazanın son günü 12 Mayıs'ta idrak edilecek. Ramazan ayı içerisinde namaz, dua ve ibadetlerle idrak edilecek Kadir Gecesi ise bu sene 8 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takviminde yer alıyor. Buna göre 2021 yılında ramazan ayının başlangıcı 13 Nisan Salı gününe denk gelecek. Oruç ibadetinin son günü ise 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. Akabinde 3 günlük ramazan bayramı başlayacak.
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
1
RAMAZAN
1442
13
NİSAN-2021
SALI
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1442
12
MAYIS-2021
ÇARŞAMBA
AREFE
1
ŞEVVAL
1442
13
MAYIS-2021
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1442
14
MAYIS-2021
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1442
15
MAYIS-2021
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)