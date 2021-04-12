Ramazan mesajları 2021 için seçenekler! En güzel, resimli, yeni ramazan ayı mesajları

On bir ayın sultanı ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan mesajları, bu ayın başlamasına sayılı saatler kala araştırılıyor. Müslümanlar bu akşam ilk teravih namazını kılacak, imsak vaktine kadar ise sahurlarını yapacaklar. İşte bu mübarek ayın gelişini haber vermek için sevdiklerinize gönderebileceğiniz, sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel, resimli, 2021 ramazan ayı mesajları