Ramazan mesajları 2021 için seçenekler! En güzel, resimli, yeni ramazan ayı mesajları
Ramazan mesajları 2021 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında. Her yıl recep ve şaban aylarının ardından on bir ayın sultanı ramazan ayı büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu yıl ramazan ayı 13 Nisan’da başlayacak. İlk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Resimli, kısa ve uzun ramazan ayı mesajları sevdiklerine bu önemli ayın geldiğini müjdelemek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte en güzel, yeni ramazan ayı mesajları ve sözleri
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On bir ayın sultanı ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan mesajları, bu ayın başlamasına sayılı saatler kala araştırılıyor. Müslümanlar bu akşam ilk teravih namazını kılacak, imsak vaktine kadar ise sahurlarını yapacaklar. İşte bu mübarek ayın gelişini haber vermek için sevdiklerinize gönderebileceğiniz, sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel, resimli, 2021 ramazan ayı mesajları
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Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…
Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!
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RAMAZAN AYI MESAJLARI
Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar
Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…
Hoş geldin Ey Şehri Ramazan
Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan
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Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar
Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı
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Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…